Son Mühür - Antalya’da, Döşemealtı Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon yapıldı. Edinilen bilgilere göre, kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde 10 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından CHP’li Döşemealtı Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmanın, belediyenin 2023 yılında açık ihale usulüyle yaptığı 2 bin adet 800 litre kapasiteli galvanizli çöp konteyneri alım işi ihalesine ilişkin olduğu bildirildi.

Yapılan incelemelerde, konteynerlerin nitelik ve sayı yönünden gerekli kontrolleri yapılmadan muayene ve kabul tutanaklarının düzenlendiği, bu şekilde teslim alındığı belirlendi. Bu işlem sonucunda yüklenici firma lehine 7 milyon 153 bin 713 lira haksız menfaat sağlandığı iddia edildi. Gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.