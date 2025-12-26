Son Mühür- Ankara’da Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ilişkin ortaya atılan iddialar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Barınağa giden yolun iş makineleriyle kapatıldığı ve içeride yaşananlara ilişkin ciddi iddiaların gündeme geldiği olaylara ilişkin belediyeden yazılı açıklama geldi.

Barınağa giriş ve çıkışların engellendiği öne sürüldü

İddialara göre, Karataş Hayvan Bakımevi’ne ulaşımı sağlayan yol iş makineleriyle kapatıldı. Bu durum nedeniyle barınak içerisinde bulunan bazı vatandaşların dışarı çıkamadığı, hayvanların durumunu öğrenmek isteyen yurttaşların ise içeri alınmadığı ileri sürüldü.

“Kim ötanazi yapabilir?”

Edinilen bilgilere göre, barınakta görevli veteriner hekimler ve çalışanlara bir yetkili tarafından “Kim ötanazi yapabilir?” şeklinde soru yöneltildiği iddia edildi.

Bu çağrıya bir veteriner hekimin ve bir işçinin gönüllü olduğu öne sürülürken, gün içerisinde 50 ila 60 köpeğin “ötanazi” adı altında öldürüldüğü iddiası endişeleri artırdı.

Sosyal medyadaki görüntüler tartışma yarattı

Sosyal medya platformlarında paylaşılan bir videoda, soğuk hava deposunda çöp poşetleri içerisinde ölü hayvanların bulunduğu görüntüler yer aldı.

Görüntülerde bazı hayvanların henüz hayatta olduğu, ancak ölüme terk edildiği iddiaları kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yazılı açıklama geldi

Görüntülerin yayılması üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, söz konusu videolarda belediyeye ait herhangi bir tabela, levha, amblem ya da logonun bulunmadığına dikkat çekildi.

Belediye yetkilileri, Karataş Hayvan Bakımevi yerleşkesinde bulunan tüm depoların güvenlik birimleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından denetlendiğini, kamera kayıtlarının ayrıntılı şekilde incelendiğini ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını bildirdi.

Mansur Yavaş’tan Teftiş Kurulu talimatı

Açıklamada ayrıca Mansur Yavaş’ın, söz konusu videoyu ihbar kabul ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“25.12.2025 tarihinde bazı sosyal medya hesapları üzerinden, Ankara Büyükşehir Belediyesi Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ait olduğu iddia edilen bir soğuk hava deposuna ilişkin görüntüler paylaşılmıştır.

Paylaşılan video incelendiğinde, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait olduğuna dair kurumumuzu temsil eden herhangi bir tabela, levha, amblem ya da logonun bulunmadığı açıkça görülmektedir.

Bununla birlikte, belediyemize ait yerleşkede bulunan depolar güvenlik birimlerimiz ve Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından denetlenmiş, kamera kayıtları ayrıntılı şekilde incelenmiş ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır.

Hiçbir soru işaretine mahal vermemek adına, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş söz konusu videoyu ihbar kabul ederek gerekli incelemelerin yapılması için Teftiş Kurulu’na soruşturma talimatı vermiştir.”

Gözler soruşturma sürecinde

Kamuoyunda infial yaratan iddiaların ardından başlatılan inceleme sürecinin nasıl sonuçlanacağı merakla beklenirken, hayvan hakları savunucuları ve sivil toplum örgütleri sürecin şeffaf yürütülmesi çağrısında bulundu.