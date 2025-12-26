Milli İstihbarat Teşkilatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Malatya’da düzenlenen ortak operasyonda, yeni yılda eylem hazırlığında olduğu belirlenen DEAŞ’lı terörist İbrahim Burtakuçin yakalanarak gözaltına alındı.

Yılbaşı için saldırı planı yaptığı belirlendi

MİT’in yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında, Burtakuçin’in Türkiye’de DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü, çatışma bölgelerine geçerek örgüte katılma arayışında olduğu ve yılbaşı dönemine yönelik eylem/saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi.

Yurt içi ve yurt dışı bağlantıları ortaya çıkarıldı

İstihbarat birimlerinin çalışmalarında, şüphelinin hem Türkiye’de hem de yurt dışında çok sayıda DEAŞ sempatizanı ile temas halinde olduğu belirlendi. Örgütsel irtibatların teknik ve fiziki takip yoluyla deşifre edildiği öğrenildi.

Güncel konumu tespit edildi, operasyonla yakalandı

MİT’in yürüttüğü hassas istihbarat faaliyetleri sonucunda teröristin güncel konumu netleştirildi. Ardından MİT ve Emniyet ekiplerinin koordineli çalışmasıyla Burtakuçin, Malatya’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yasaklı yayınlar ve dijital deliller ele geçirildi

Operasyon kapsamında şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ile yasaklı yayın ele geçirildi. Materyaller, detaylı inceleme için güvenlik birimlerince incelendi.

DEAŞ propaganda ve eylem içerikleri tespit edildi

Yapılan incelemelerde ele geçirilen dijital verilerde;

DEAŞ’a ait yazılımlar,

Örgütün sözde bayrak ve flama görselleri,

DEAŞ’ın canlı bomba ve fedai eylemlerinde kullandığı motivasyon amaçlı ses dosyaları,

DEAŞ’a katılımı teşvik eden propaganda içerikleri,

Örgüt mensupları ve yöneticilerine ait görsel ve videolar,

DEAŞ unsurlarıyla yapılan örgütsel görüşmelere ait kayıtlar bulunduğu belirlendi.

Soruşturma derinleştirildi

Güvenlik kaynakları, ele geçirilen dijital deliller doğrultusunda soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü, terör örgütünün olası bağlantılarının deşifre edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.