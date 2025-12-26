Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu açıklamayla sessizliğini bozdu. Yurt dışında bulunan Subaşı, sürece ilişkin ilk sözlü değerlendirmesini kamuoyuyla paylaştı.

“İnsan önce kendi içini dinler”

Bir süredir kamuoyunda yer alan iddialar karşısında sessiz kalmayı tercih eden Subaşı, bu tutumunun bilinçli bir karar olduğunu söyledi.

Açıklamasında yaşadığı süreci içsel bir sorgulama dönemi olarak tanımlayan Subaşı, “İnsan hali… Kendini önce dinleme ihtiyacı vardır. Her şey Allah ile aramızda yaşanır” ifadelerini kullandı.

“Her yıl olduğu gibi Miami’deyim, Türkiye’ye dönüyorum”

Yurt dışında bulunmasına yönelik eleştirilere de yanıt veren Subaşı, kızının yanında olmak için her yıl bu dönemde Miami’de bulunduğunu belirtti.

“Her yıl olduğu gibi bu zamanları kızımla Miami’de geçiriyorum. Çok yakında ülkeme dönüyorum” diyen Subaşı, Türkiye’ye dönüşünün planlı olduğunu vurguladı.

“Bu süreçten kaçmıyorum, teslimiyetle karşılıyorum”

Hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin net bir mesaj veren Subaşı, süreci reddetmediğini ve yüzleşmeye hazır olduğunu ifade etti.

“Bu süreçten kaçmıyorum. Tam tersine teslimiyetle karşılıyorum” sözleriyle iddialar karşısındaki duruşunu ortaya koydu.

“Onlar artık hayatımda değil”

Açıklamasında geçmişte gündem olan bazı görüntü ve ilişkilerle ilgili de konuşan Subaşı, bu dönemin geride kaldığını belirtti.

“Geçmişte bazı görüntüler, bazı tanışıklıklar, bazı anılar vardır. Hepimizin vardır. Ama onlar artık hayatımda değiller. Ben bugün başka bir yerdeyim” dedi.

“İçeride sadece Allah’ın bir terbiyesi başlıyordur”

Yaşananların dışarıdan sert ve gürültülü görünebileceğini ancak kendi içinde farklı bir anlam taşıdığını söyleyen Subaşı, süreci manevi bir sınav olarak tanımladı.

“Bazen dışarıdan çok gürültülü görünür ama içeride sadece Allah’ın bir terbiyesi başlıyordur” ifadeleri dikkat çekti.

“Çok yakında daha net konuşacağım”

Videolu açıklamasının sonunda Türkiye’ye dönüş mesajı veren Subaşı, İstanbul’a geldikten sonra daha açık konuşacağını belirtti.

“Çok yakında İstanbul’dayım. Geldiğimde daha net, daha açık konuşurum” diyen Subaşı, kendisine destek mesajı gönderenlere de teşekkür etti.