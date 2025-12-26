Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ıslak imzasıyla yürürlüğe giren ve Resmi Gazete üzerinden kamuoyuna duyurulan stratejik genelge doğrultusunda, Türkiye’nin 2026 yılındaki küresel iklim vizyonu netlik kazandı. Yayımlanan bu resmi belge ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2026 senesinde ülkemizin ev sahipliğinde icra edilecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Taraflar Konferansı 31. Oturumu'nun (COP31) resmi başkanı olarak atandı.

Üst düzey temsil ve çok boyutlu başkanlık süreci

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde yer alan detaylara göre Bakan Murat Kurum’un sorumluluk alanı sadece COP31 ile sınırlı kalmayacak. Türkiye’nin dönem başkanlığı yapacağı 2026 yılı içerisinde; Kyoto Protokolü Taraflar Toplantısı’nın 21. Oturumu (CMP21) ile Paris Anlaşması Taraflar Toplantısı’nın 8. Oturumu (CMA8) süreçlerinde de en üst düzey yetkili yine Bakan Kurum olacak. Küresel iklim krizine karşı atılacak somut adımların tartışılacağı bu zirvelerde, Türkiye adına yürütülecek diplomatik müzakerelerin ve organizasyonel süreçlerin tüm liderliği doğrudan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde toplanacak.

Devlet kurumları arasında tam koordinasyon dönemi

Bu devasa organizasyonun mutfak aşamasından sahada yürütülmesine kadar olan her türlü hazırlık süreci, Bakan Murat Kurum’un liderliğinde ve bakanlığın eşgüdümünde dizayn edilecek. Genelge kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarının tamamı COP31 Başkanı tarafından belirlenen yol haritasına riayet etmekle yükümlü kılındı. Hazırlık aşamalarında ortaya çıkacak tüm ihtiyaçlar ve teknik planlamalar, bakanlık tarafından koordine edilen bu geniş çalışma ağı sayesinde hayata geçirilecek. Bakan Kurum, müzakerelerin sağlıklı bir zeminde ilerlemesi ve organizasyonun uluslararası standartlarda tamamlanması adına, ilgili birimler arasında gerekli görev taksimatını ve yetki devrini bizzat gerçekleştirecek.

Antalya EXPO alanı dünyanın iklim başkenti oluyor

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle toplanacak olan delegasyonlar için adres ise Antalya olarak belirlendi. 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan bu dev zirve, Antalya’daki EXPO alanı ve bu yerleşkenin çevresindeki geniş tesislerde icra edilecek. Cumhurbaşkanının doğrudan talimatıyla, bu tarihi organizasyonun kusursuz bir şekilde yürütülmesi için gereken bütçe ve ödenek planlamaları, ilgili kurumlar tarafından öncelikli olarak ele alınacak. Türkiye’nin çevre şehircilik alanındaki tecrübesini dünya sahnesine taşıyacak olan COP31, Antalya’nın ev sahipliğinde küresel bir çevre seferberliğine dönüşecek.