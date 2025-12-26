Son Mühür - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, Şile Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “irtikap”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları yöneltiliyor.

Belediyeye yönelik 23 Aralık’ta gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 22 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Ne olmuştu?

Soruşturma kapsamında daha önce, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da aralarında bulunduğu 6 kişi 10 Temmuz’da gözaltına alındı.

Savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Belediye Başkanı Kabadayı ile Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklandı. Şüphelilerden Aslı Kotan hakkında ise imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.