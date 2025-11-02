NEF’in tasarım ve marka çalışmalarında aktif rol üstlenen Emine Timur, şimdi kendi markasıyla sahneye çıkıyor. “Friendno.4” adını verdiği mücevher markasının tanıtımlarına başlayan Timur, sosyal medyada paylaştığı mesajlarla markasının ruhunu ve ilham kaynağını tanımladı.

Emine Timur, ilk paylaşımında “İçimizdeki Mücevher – Orijinal Bir Manifesto” başlığıyla, markasının özünde insanın kendi içsel değerini keşfetme yolculuğunun yattığını vurguladı.

“Bir insanın hayatı boyunca arayıp peşinden koştuğu şey, kendi içsel mücevheridir… Arkadaş gelir; ve mücevher ortaya çıkar.” sözleriyle markasının felsefesini anlattı.

“Yolculuk burada başlıyor”

Emine Timur’un ikinci paylaşımında bir gül görseli eşliğinde şu ifadeler yer aldı:

“İşte yolculuk burada başlıyor. Hatırlamaya, hissetmeye, fark etmeye çağrı. Arkadaşla birlikte, her zaman içinde olanla yeniden bağlantı kurarsın. Henüz dönüşüm değil – bu sadece uyanış.”

Timur’un markasının kısa süre içinde ulusal ve uluslararası tanıtım kampanyalarıyla lansman yapacağı öğrenildi.

Tasarım kökeninden gelen ilham

Emine Timur, daha önce verdiği bir röportajda NEF’teki tasarım anlayışını şöyle özetlemişti:

“Doğadan ve sadelikten ilham alıyoruz ama teknolojinin tüm imkanlarından da yararlanıyoruz. Her projemizde özgünlüğe, detaya ve insana odaklanıyoruz.”

Hayat hikayesi ve sosyal sorumluluk

İzmirli olan Emine Timur, eşi Erden Timur ile Marmara Üniversitesi’nde tanıştı. Çiftin Ala Bade ve Yusuf Kenan adında iki çocuğu bulunuyor.

Ayrıca Nef Vakfı çatısı altında yürütülen sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol oynayan Timur, özellikle ihtiyaç sahibi öğrencilere ve şehit-gazi çocuklarına burs desteği sağlanmasında etkin görev alıyor.