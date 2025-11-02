Son Mühür- Ank-Ar'ın 16-19 Ekim tarihleri arasında 28 ilde 2.004 kişiyle gerçekleştirdiği anket sonucuna göre kararsız oylar dağıtıldığında CHP'nin yüzde 34 oy oranıyla AK Parti'nin yüzde 30.2'lik oy oranına fark attığı görülüyor.

Özgür Özel liderliğindeki CHP'nin anketlerde birinciliğe yükselmesinin altında hem Türk seçmende hem de Kürt seçmen haricindeki diğer etnik kimlikli seçmende zirveyi ele geçirmesinin de etkisi olduğu görülüyor.

DEM Parti'nin Kürt ve Zaza seçmende zirvede olduğu ankette CHP'nin AK Parti'nin önüne geçerek ikinci sıraya yerleştiği görülüyor.

CHP Türk seçmende yüzde 35.6'yla birinci, Kürt ve Zaza seçmende yüzde 19.2'yle ikinci ve bunların dışında kalan etnik kimlikli seçmende yüzde 30.7'yle yine birinci olmayı başarmış durumda.

Kürt seçmende CHP için bir ilk...



Etnik aidiyete göre oy dağılımını değerlendiren Ank-Ar Direktörü Mert Uzunsoy,

''Türk seçmende CHP ve AK Parti Türkiye ortalamasının üzerinde seyrediyor.

Kürtlerde DEM Parti yüzde 48 ile birinci olurken, CHP ilk defa Kürt seçmende yüzde 19 ile ikinci sırada.

Diğer etnik gruplarda ise daha dengeli bir dağılım var.'' hatırlatmasında bulundu.