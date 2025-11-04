Son Mühür- Türkiye’nin sanayi devi Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir), madencilik alanında tarihi bir keşfe imza attı.

Şirketin bağlı ortaklığı Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ermaden), Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı Alacahan bölgesinde yürüttüğü arama çalışmalarında önemli miktarda altın içeren “mümkün kaynak” tespit etti.

KAP açıklamasında detaylar paylaşıldı

Kamuoyuna yapılan KAP açıklamasına göre, bölgede gerçekleştirilen 360 sondaj sonucunda toplam 14,9 milyon ton cevher ve ortalama 0,89 gram/ton altın tenörü belirlendi. Bu verilere göre bölgede yaklaşık 424.000 ons altın potansiyeli bulunuyor.

Erdemir, değerlendirmelerin UMREK ve JORC standartlarına uygun olarak yapıldığını ve sürecin SRK Danışmanlık A.Ş. tarafından yürütüldüğünü açıkladı. Çalışmayı denetleyen bağımsız uzman Ruth Woodcock (MAusIMM, RPGeo) da raporu onayladı.

1,7 milyar dolar değerinde altın potansiyeli

Altının ons fiyatının 4.000 dolar civarında seyrettiği günümüzde, 424 bin ons altın yaklaşık 1,7 milyar dolar değerinde. Bu miktar, Türkiye madencilik tarihinde son yılların en büyük tespitlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Henüz “rezerv” değil, “kaynak” aşamasında

Erdemir, yaptığı açıklamada söz konusu bulgunun henüz “ekonomik olarak işletilebilir rezerv” değil, “mümkün kaynak” (possible resource) seviyesinde olduğunu belirtti. Şirketin açıklamasına göre, yeni sondajlar, jeolojik modellemeler ve fizibilite çalışmaları devam ediyor.

İlerleyen dönemde kaynağın “kanıtlanmış rezerv” seviyesine çıkarılması halinde üretim sürecine geçilmesi planlanıyor.

Bölge ekonomisine katkı sağlayabilir

Uzmanlar, bu keşfin Sivas ve çevresinde yeni bir madencilik ve istihdam dalgası yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Ekonomistlere göre, altın üretiminin başlamasıyla birlikte bölgesel kalkınma, enerji ve altyapı yatırımları da hızlanabilir.

Erdemir’den stratejik dönüşüm hamlesi

Demir-çelik üretimiyle Türkiye sanayisinin bel kemiği konumunda olan Erdemir, son yıllarda madencilik alanına odaklanıyor.

Şirketin bu keşfi, yalnızca maden sektörü açısından değil, Türkiye’nin stratejik yeraltı kaynakları haritası açısından da büyük önem taşıyor.