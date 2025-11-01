Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri olan Engin Çağlar, İstanbul Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalışırken motosiklet çarpması sonrası yaşamını yitirdi. Sinema dünyasında uzun yıllardır aktif olan usta oyuncu, kazanın ardından olay yerinde hayatını kaybetti. Engin Çağlar’ın vefatı sanat camiası ile sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı ve Çağlar’ın Türk sinemasına sunduğu katkıları vurguladı. Bakanlık açıklamasında, “Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Engin Çağlar’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sektöre değerli katkılar sunan sanatçıya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” denildi. Meslektaşları da sosyal medyada taziye mesajları paylaştı.

Kazanın detaylarında, engin Çağlar’ın 85 yaşında olduğu ve Şişli’de karşıdan karşıya geçerken motosikletin çarpmasıyla olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Trafik kazasıyla ilgili gerekli adli inceleme başlatıldı ve olay hakkında resmi makamlarca açıklama yapıldı.

Cenaze bilgileri

Usta oyuncu için cenaze töreninin detayları açıklandı. Engin Çağlar, yarın Şişli Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Törene sanat dünyasından ve ailesinden çok sayıda kişinin katılması bekleniyor.

Engin Çağlar kimdir?

Asıl adı Ali Çağlan Övet olan Engin Çağlar, 1968 yılında Ses Dergisi’nin “Sinema Artisti” yarışmasında ikinci olarak sinema kariyerine başladı. Fatma Girik’le başrolü paylaştığı Öksüz filmiyle Yeşilçam’a adım attı. Ardından Bana Derler Fosforlu, Hüzünlü Aşk, Kınalı Yapıncak gibi filmlerde dönemin yıldızlarıyla yer aldı. Çağlar, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik gibi efsane isimlerle başrollerde oynadı; “Aşka Susayanlar”, “Tatlı Dillim” ve “Yalnız Adam” gibi yapımlarla sinema tarihine damga vurdu.