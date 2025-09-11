Son Mühür/ Beste Temel - Ege Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Alper Çetinel’in yürüttüğü hibrit süperkapasitör geliştirme projesi, TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında destek aldı. Proje, yüksek enerji depolama kapasitesi ile hızlı şarj özelliğini birleştirmeyi amaçladı.

TÜBİTAK desteği aldı

Doç. Dr. Alper Çetinel’in “MoO₃ Katkılı V₂O₅ ile Modifiye Edilmiş Lazerle İndüklenmiş Grafen Tabanlı Katı Hal Hibrit Süperkapasitör” başlıklı projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, ekibi makamında ağırladı ve tebrik etti.

İki malzemenin gücü bir arada

Proje, molibden trioksit katkılı vanadyum pentaoksit ile lazer indüklenmiş grafeni birleştirdi. İlk malzeme yüksek enerji depolama kapasitesine sahip ancak yavaş çalıştı. İkinci malzeme yüksek iletkenliğe sahip fakat kapasitesi düşük kaldı. İkisi bir araya geldiğinde hem hızlı hem yüksek kapasiteli bir depolama sistemi ortaya çıktı.

Üretimde özel yöntem

Malzemeler, Pulslu Elektron Depozisyon (PED) yöntemi ile üretildi. Bu teknik, esnek yüzeyler üzerinde film oluşturdu ve ardından lazer işlemesiyle grafen yapısı elde edildi. Yöntem, literatürde ilk olma özelliği taşıdı.

Geniş kullanım alanı

Projenin tamamlanmasıyla taşınabilir cihazlardan elektrikli araçlara, endüstriden hibrit enerji sistemlerine kadar birçok alanda kullanım hedeflendi. Çalışma, Türkiye’nin enerji teknolojilerindeki gücüne katkı sağladı.