Endonezya'nın Orta Java (Cava) eyaletinde günlerdir devam eden şiddetli yağışlar, büyük bir toprak kaymasına neden oldu. Cilacap bölgesine bağlı Cibeunying köyünde meydana gelen heyelanda 12 ev tamamen toprak altında kaldı.

6 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi kayıp

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), bölgedeki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 17 kişinin ise kayıp olduğunu duyurdu.

Arama-kurtarma ekiplerinin köyde çalışma yürüttüğü, ağır çamur ve yağış nedeniyle operasyonların güçlükle ilerlediği belirtildi.

Arama çalışmaları sürüyor

Kayıp 17 kişiye ulaşmak için yoğun çaba harcandığı aktarıldı. Toprak kaymasının geniş bir alanı etkilediği, enkaz altında kalan evlere ulaşmanın zaman aldığı ifade edildi.

Yağış mevsimi Nisan’a kadar sürecek

Endonezya Meteoroloji Ajansı, ülkede Eylül ayında başlayan yağış mevsiminin Nisan ayına kadar devam edeceğini hatırlatarak sel ve toprak kayması riskinin önümüzdeki aylarda artabileceği uyarısında bulundu.