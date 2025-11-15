Alman Federal Meclis Polisi, milletvekillerine gönderilen şüpheli USB bellekler nedeniyle alarma geçti. Paketlerin yabancı dilde yazılmış ön yazılarla gönderilmesi, güvenlik birimlerini harekete geçirdi

ŞÜPHELİ PAKETLER FARKLI PARTİLERE GÖNDERİLDİ

Alman medyasına yansıyan haberlere göre, bu hafta içinde farklı partilerden bazı milletvekillerine İngilizce ön yazılı mektuplar ve USB bellekler içeren paketler ulaştırıldı.

MECLİS POLİSİ ÖNLEM ALDI

Uyarı yazısında, “Alman Federal Meclisi’ne bazı parlamento ofislerine İngilizce ön yazılı ve bir USB bellek içeren postalar ulaşmıştır. Alıcılar USB bellekleri bilgisayarlara bağlamamalıdır” denildi.

ŞÜPHELİ USB’LER İMHA EDİLDİ

Bazı milletvekillerinin, güvenlik talimatlarına uygun olarak şüpheli USB bellekleri imha ettiği bildirildi. Ancak, 630 üyeli Meclis’te kaç milletvekiline paket gönderildiği henüz netleşmedi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Alman Federal Meclis Polisi, şüpheli paketlerin kaynağı ve içeriğine ilişkin soruşturmasını sürdürüyor