Son Mühür- Türk satrancının geleceği emin ellerde. Tata Steel Satranç turnuvasına şu ana kadar damga vuran isimlerden biri olan Yağız Kaan Erdoğmuş, Süper Büyük Usta (Super GM) olma yolunda ilerliyor.

Erdoğmuş, dünya satrancının en önemli isimlerinden biri olan Gukesh'e karşı beyaz taşlarla oyuna başlamanın avantajıyla galibiyet ayrılacak.

Mükemmel puanlara ulaştı...



''Şimdiye kadar Erdoğmuş, birçok rekor kırdı:

En genç 2600 Elo ratingine ulaşan oyuncu (Ekim 2024'te 13 yaş, 3 ay ve 28 günde) ve 13 yaş öncesi en yüksek rating rekorunu Judit Polgár'ın elinden alarak (Mayıs 2024'te 2569'a ulaştı). Başarıları arasında 2019'da U-8 Avrupa Satranç Şampiyonası'nı mükemmel puanla kazanmak, gençlik hızlı satranç etkinliklerini domine etmek, 2025 TePe Sigeman & Co Turnuvası'nda ikinci sırayı paylaşmak ve 2025'te eski dünya şampiyonu Peter Svidler'ı klasik maçta yenerek 14 yaşında dünya ilk 100'e girmek, yer alıyor'' hatırlatmasında bulundu.

14 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş, Ocak 2026 itibarıyla dünya sıralamasında 56. sırada bulunuyor.