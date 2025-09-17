CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç, 18 Ağustos 2024'te göreve seçilmiş, sağlık sektöründe Medicana Sağlık Grubu'nda çalışan genç bir siyasetçi. 14 Eylül'de Özlem Vural Gürzel'e yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle "hakaret" suçundan gözaltına alındı ve 15 Eylül'de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beykoz'da yaşanan siyasi krize tepki olarak yaptığı paylaşımlar, kamuoyunda büyük tartışma yarattı. Kılıç'ın sert üslubu, CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanvekiline karşı partililer arasındaki öfkeyi yansıtıyor.

Emre Mert Kılıç Kimdir?

Yaşı ve Kökeni: Kılıç'ın yaşı ve doğum yeri konusunda kesin bilgiler bulunmuyor ancak genç yaşta siyasete atıldığı biliniyor. İstanbul'da yaşayan ve Beykoz ilçesinde siyasi faaliyetlerini sürdüren Kılıç, yerel CHP teşkilatında aktif rol oynuyor.

Meslek Hayatı: Medicana Sağlık Grubu'nda çalışan Kılıç, sağlık sektöründeki deneyimini siyasi kariyeriyle birleştiriyor. İş hayatı ile parti görevi arasında denge kurmaya çalışan genç lider, özellikle sağlık politikaları konusunda hassasiyet gösteriyor.

Siyasi Kariyeri: 18 Ağustos 2024'te CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanlığı'na seçilen Kılıç, bir yıldan kısa sürede bu büyük krizi yaşadı. Göreve geldiğinden bu yana gençlik politikalarında ve parti faaliyetlerinde aktif olarak yer alıyor.

Emre Mert Kılıç Neden Gözaltında?

Hakaret Suçlaması: Kılıç, Özlem Vural Gürzel'in CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılması sonrası sosyal medyada paylaştığı mesajlar nedeniyle "kamu görevlisine hakaret" suçundan gözaltına alındı.

Şikayet Süreci: Gürzel, 13 Eylül'de Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Kılıç'tan şikayetçi oldu. Savcılık harekete geçerek 14 Eylül'de gözaltı kararı verdi.

Emre Mert Kılıç Ne Dedi?

Kılıç'ın sosyal medya hesabından Özlem Vural Gürzel'e yönelik paylaştığı ifadeler şunlar:

"Yakışır sana Özlem" - Bu ifadeyi Gürzel'in parti değiştirmesi sonrası kullandı.

"Seçmenin emaneti hiçe sayılarak ihanet ederek aldığın görevden istifa et" - Gürzel'in belediye başkanvekilliğini bırakmamasını eleştirdi.

"Kırıntı unutan ve haysiyetini kaldırmış hemşehrilerim adına derhal görevinden istifa et" - En sert ifadesini bu şekilde kullandı.

Cumhurbaşkanı'na yönelik eleştiriler - Gürzel'in AK Parti'ye katılım töreninde Erdoğan'la birlikte çekilen fotoğrafları hakkında da eleştirel paylaşımları oldu.

Son Durum

15 Eylül'de Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sorgulanan Kılıç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde geçirdiği süre sonrasında dava süreci devam ediyor.

Bu olay, Beykoz'da yaşanan siyasi gerilimin boyutlarını gösterirken, aynı zamanda sosyal medyada politik söylemin sınırları konusunda da tartışma yarattı. CHP teşkilatı genellikle üyelerini desteklerken, sert dil kullanımı konusunda dikkatli olunması gerektiği mesajları veriliyor.