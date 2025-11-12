Türkiye, Azerbaycan’dan hareket eden ve Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında yaşanan acı olayla sarsıldı. Kazada hayatını kaybeden Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, ailesi ve görev arkadaşları tarafından özverisiyle tanınıyordu. Şehit haberinin Bursa’daki baba ocağına ulaşması mahallede büyük bir hüzne yol açtı. Uslu'nun dört ay sonra baba olacağı bilgisi kamuoyuna yansıdı ve ülke genelinde derin bir üzüntüye neden oldu.

Uçak kazasının yaşandığı bölgeye arama-kurtarma ve kaza kırım ekipleri yönlendirildi. Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri nakliye uçağı, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yolunda Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Olay yerinde, Gürcistan makamları ile Türk görevliler koordineli şekilde çalıştı. 20 askerin şehit olduğunun duyurulması üzerine, bölgede tedbirler artırıldı ve şehit ailelerine taziye mesajları iletildi.

Serdar Uslu'nun eşi hamileydi

Serdar Uslu'nun eşi Göknur Uslu olay sırasında dört aylık hamileydi. Şehit haberi ulaştığında, aileye hem sağlık ekipleri hem de psikologlar destek sağladı. Uslu ailesinin yaşadığı ilçede komşular ve yakınlar taziye ziyaretlerinde bulundu. Göknur Uslu’nun hamileliği, olayın ardından en çok dikkat çeken detaylardan biri oldu.

Binbaşı Serdar Uslu’nun ailesinin yaşadığı apartman dairesine Türk bayrağı asıldı. Sağlık ekipleri aileye destek olmak amacıyla evin önünde hazır bekletildi. Olay sonrasında devlet kurumları psikolojik ve maddi destek sağladı. Dış ülkelerden de taziye mesajları gelirken, Türkiye'de ay yıldızlı bayraklar evlerde dalgalandırıldı.

Kazanın Detayları

Milli Savunma Bakanlığı, şehitlerin isimlerini paylaştı ve kazanın sebepleriyle ilgili teknik inceleme başlattı. Uçakta görevli olan personelin tamamı şehit oldu. Gürcistan İçişleri Bakanı, enkaz alanında yapılan çalışmaların sürdüğünü ve arama-kurtarma ekiplerinin faaliyetine devam ettiğini açıkladı. Uçağın radar bağlantısının kesildiği ve acil durum sinyali göndermediği bildirildi. Bölge, güvenlik gerekçesiyle sivillere kapatıldı.

Aileye Verilen Destek

Şehit ailesine sağlık, psikolojik ve sosyal hizmetler sağlandı. Mahallede komşular ve yakınlar eve taziye ziyaretinde bulundu. Sosyal medyada vatandaşlar ve ünlü isimler tarafından aileye destek mesajları paylaşıldı. Milli Savunma Bakanı, yaşanan kayıptan duyulan üzüntüyü dile getirerek Türk milletine başsağlığı dileklerini iletti.

Serdar Uslu kimdir?

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde doğan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, uzun yıllar Türk Hava Kuvvetleri’nde görev yaptı. Kayseri’deki 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı bünyesinde önemli uçuş görevlerinde yer aldı. Evli olan Serdar Uslu, dört ay sonra baba olmaya hazırlanıyordu. Şehit binbaşının ismi ve görevleri, resmi makamlardan doğrulandı. Görev bilinciyle tanınan Uslu, ailesi ve ülkesine duyduğu sorumlulukla anılıyor.