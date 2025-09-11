Son Mühür- Haziran ve Temmuz aylarında yüzde 2,7 seviyesinde sabit kalan yıllık enflasyon oranı, Ağustos’ta yüzde 2,9’a yükseldi. Böylece, enflasyon Ocak 2025’ten bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu. Artış, piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.

Aylık bazda TÜFE, Temmuz’daki yüzde 0,2’lik artışın üzerine çıktı. Piyasa beklentisi yüzde 0,3 iken, gerçekleşen oran yüzde 0,4 oldu. Özellikle barınma endeksi yüzde 0,4 yükselerek enflasyona en fazla yukarı yönlü baskı yapan kalem oldu.

Çekirdek enflasyon sabit kaldı

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 3,1 seviyesinde sabit kaldı. Bu oran, Şubat ayında görülen zirveye eşit ve piyasa tahminleriyle de paralel gerçekleşti.

Çekirdek TÜFE aylık artış gösterdi

Çekirdek TÜFE, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 yükseldi. Temmuz ayındaki artışla aynı seviyede kalan bu oran, piyasa beklentilerini de karşıladı.