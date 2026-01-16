Üç ayların ikincisi olan Şaban ayında yer alan Berat Gecesi, günahların bağışlandığı ve ilahi rahmetin tecelli ettiği özel zaman dilimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kandil geceleri İslam geleneğinde bir önceki günün akşam ezanıyla başladığı için, Müslümanlar bu mübarek geceye nasıl hazırlanacaklarını planlamaya başladı.

Berat Kandili 1 Şubat Pazar akşamı başlayacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi takvimine göre Berat Kandili 2 Şubat 2026 Pazartesi günü idrak edilecek. Kandil geceleri önceki günün akşam ezanıyla başladığından, Berat Gecesi 1 Şubat 2026 Pazar akşamı başlayacak ve Pazartesi gününe kadar devam edecek.

Berat Gecesi'nin fazileti nedir?

Hz. Peygamber'in hadislerinde Berat Gecesi'nin önemi vurgulanıyor. Bir hadiste şöyle buyuruluyor: "Şaban ayının yarısı geldiğinde gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Allah Teala o gece güneşin batmasıyla dünya semasına iner ve af dileyen yok mu affedeyim, rızık isteyen yok mu vereyim der."

Başka bir hadiste ise şöyle bildirilmiyor: "Allah Teala, Şaban ayının on beşinci gecesi tecelli eder ve ana-babaya asi olanlar ile Allah'a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar."

Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler

Hz. Peygamber'in Ramazan dışında en çok oruç tuttuğu ay Şaban ayıdır. Hz. Ayşe şöyle demiştir: "Resulullah hiçbir ayda, Şaban ayında tuttuğu oruçtan daha fazla oruç tutmazdı."

Bu mübarek gecede namaz kılmak, Kuran okumak, tevbe istiğfar etmek, salavat getirmek, Allah'ı zikretmek ve sadaka vermek tavsiye edilen ibadetler arasında yer alıyor. Âlimlere göre bu gecede kılınan namazlar ve yapılan dualar özel fazilete sahiptir.