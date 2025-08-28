Emin Öner, Türkiye’nin savunma sanayi sektöründe önemli bir yere sahip olan ASSAN Group’un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su olarak tanınıyor. Ancak, 27 Ağustos 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında FETÖ bağlantısı ve askeri casusluk iddialarıyla gözaltına alınması, hem iş dünyasında hem de kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. ASSAN Group’a bağlı 10 şirkete kayyum atanması, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. Peki, Emin Öner kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir ve bu olayların detayları nelerdir? İşte Öner’in hayatı, kariyeri ve gözaltı sürecine dair kapsamlı bilgiler.

Emin Öner Kimdir?

Emin Öner’in doğum tarihi ve yaşı resmi kaynaklarda net bir şekilde belirtilmemiş olsa da, savunma sanayi sektöründeki uzun yıllara dayanan deneyimi, onun 50’li yaşlarda olduğunu düşündürüyor. Aslen nereli olduğuna dair kamuoyuna yansıyan kesin bir bilgi bulunmuyor, ancak Türkiye merkezli bir iş insanı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Öner’in kişisel hayatına dair detaylar sınırlı; özel hayatını medyadan uzak tutmayı tercih ettiği biliniyor. İş dünyasındaki başarıları, onu savunma sanayi alanında tanınmış bir figür haline getirdi.

Mesleki Kariyeri ve ASSAN Group

Emin Öner, iş insanı ve savunma sanayi girişimcisi olarak tanınıyor. ASSAN Group’un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su olan Öner, şirketin savunma sanayi, sağlık ve inşaat makineleri yedek parça üretiminde lider bir konuma ulaşmasını sağladı. Özellikle MK-80 serisi genel maksat bombaları, havan mühimmatları ve tank yedek parçaları gibi ürünlerle tanınan ASSAN Group, 6 kıtada 60’tan fazla ülkeye ihracat yapıyor. Öner’in liderliğinde şirket, Birleşik Arap Emirlikleri’nin EDGE Grubu ile stratejik iş birliği yaparak uluslararası pazarda etkisini artırdı. Ankara Sincan ve Bolu/Gerede’deki 1,9 milyon metrekarelik tesisleriyle ASSAN, Türkiye’nin savunma sanayi kapasitesine önemli katkılar sunuyor.

Gözaltı Olayı ve İddialar

27 Ağustos 2025’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emin Öner ve ASSAN Group Genel Müdürü Gürcan Okumuş’un FETÖ ile bağlantılı oldukları ve askeri casusluk faaliyetleri yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alındığını duyurdu. Soruşturma kapsamında, ASSAN Group’a bağlı 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı. Şirketin dijital materyalleri, üretim süreçleri ve dış ticaret kayıtları incelemeye alındı. Bu gelişme, savunma sanayinin stratejik önemine dikkat çekerken, ASSAN Group’un geleceği ve uluslararası iş birlikleri açısından belirsizlik yarattı.

ASSAN Group’un Sektördeki Yeri

ASSAN Group, Emin Öner’in liderliğinde savunma sanayiinde önemli bir üretici ve ihracatçı olarak öne çıkıyor. Şirket, ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE gibi kurumlarla iş birliği yaparak yerli üretimi destekliyor. MK-80 serisi bombalar, havan mühimmatları ve topçu roketleri gibi ürünlerle Türkiye’nin savunma ihtiyaçlarını karşılarken, dost ülkelere ihracat yaparak ekonomik katkı sağlıyor. Şirketin 400’ün üzerinde CNC ve dövme makinesiyle yüksek teknolojili altyapısı, küresel pazarda rekabet gücünü artırıyor.

Olayın Toplumsal ve Sektörel Yankıları

Emin Öner’in gözaltına alınması, savunma sanayi sektöründe şok etkisi yarattı. ASSAN Group’un stratejik projeleri ve uluslararası iş birlikleri, bu soruşturmanın sonuçlarına bağlı olarak etkilenebilir. Kamuoyu, soruşturmanın seyrini ve Öner ile Okumuş’un ifadelerinin nasıl sonuçlanacağını yakından takip ediyor. TMSF’nin kayyum ataması, şirketin yönetiminde köklü değişiklikler olabileceğini gösteriyor. Bu olay, Türkiye’nin savunma sanayiindeki güvenilirliğini ve yerli üretimin geleceğini tartışmaya açtı.