Cenaze, Bandırma’nın Doğa Mahallesi’ndeki baba evine getirilerek helallik alındı. Ailesi, yakınları ve mahalle sakinlerinin yoğun katılım gösterdiği törende, baba ve kızın yıllar sonra aynı toprağı paylaşması duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Kılınan cenaze namazının ardından Elif Kumal’ın naaşı, aile kabristanında babasıyla yan yana toprağa verildi.

Mustafa Kumal Kimdir?

Elif Kumal’ın babası olan Mustafa Kumal, polis memuru olarak görev yapmaktaydı. 5 Nisan 1959 tarihinde dünyaya gelen Mustafa Kumal, meslek hayatının en verimli çağında, henüz 32 yaşındayken hayata veda etti. 26 Haziran 1991 tarihinde vefat eden Kumal, geride acılı bir eş ve o dönemde henüz 2 yaşında olan kızı Elif’i bıraktı. Polis memuru kimliğiyle tanınan ve çevresinde sevilen bir isim olan Mustafa Kumal’ın erken vefatı, ailesinde derin bir iz bıraktı.

Yarım Kalan Baba Hasreti Mezarda Bitti

Elif Kumal’ın hayat hikayesindeki en trajik detaylardan biri, babasız büyümesiydi. Babasını kaybettiğinde sadece 2 yaşında olan Elif, hayatı boyunca baba hasretiyle yaşadı. Kaderin acı bir cilvesi olarak, Elif Kumal da babası gibi genç yaşta hayata gözlerini yumdu. Cenaze törenine katılanlar, baba ve kızın bu hüzünlü kavuşması karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Olayın Geçmişi

Bandırma’da meydana gelen olayda, gölet içerisinde bir otomobilin fark edilmesi üzerine ekipler harekete geçmişti. Yapılan incelemeler sonucunda araç içerisinde Elif Kumal’ın cansız bedenine ulaşılmıştı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, genç kadının cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesinin ardından ailesine teslim edildi.