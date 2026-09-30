Bankaların sunduğu nakit ödemeler ek ürünlerle 32 bin TL seviyesine kadar tırmanırken; arama motorlarında en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi, emekli maaş promosyonu ne kadar oldu ve 2026 banka promosyonu son durum nedir soruları en üst sıralara yerleşti. İşte konuya dair tüm merak edilen o soruların yanıtları...

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi, üç yıllık maaş taşıma taahhüdü karşılığında bankaların sunduğu en avantajlı fırsatları değerlendirmek istiyor. Ekim ayına girilirken kamu ve özel bankalar nakit promosyonların yanında fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve dijital bankacılık bonuslarıyla toplam kazancı katladı. Koşulsuz nakit ödemelerde üst sınırlar 12 bin TL ile 21 bin TL bandında yer alırken, ek kampanyalar dahil edildiğinde bazı kurumlarda toplam getiri 32 bin TL sınırını aşıyor. Bu durum internette hangi banka ne kadar promosyon veriyor, Ziraat Bankası emekli promosyonu kaç TL ve maaş taşıma promosyonu şartları neler sorgularını hızla artırdı. Bankaların duyurduğu en güncel rakamlar ve kampanya detayları emeklilerin tercihini belirlemeye devam ediyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR, ŞARTLARI NELER?

Kamu bankalarının öncüsü Ziraat Bankası, emekli maaşını üç yıl boyunca kendisinden alma sözü veren müşterilerine maaş tutarına göre ödeme yapıyor:

9.999,99 TL'ye kadar maaş alanlara: 5.000 TL Öğretmen Seyran Coşkun kimdir, neden öldü? Samandağ genç öğretmenine gözyaşlarıyla veda etti! İçeriği Görüntüle

10.000 TL ile 14.999,99 TL arasında maaş alanlara: 8.000 TL

15.000 TL ile 19.999,99 TL arasında maaş alanlara: 10.000 TL

20.000 TL ve üzerinde maaş alanlara: 12.000 TL nakit ödeme sağlanıyor.

Kamu bankalarından Halkbank ve VakıfBank da benzer taban ödemelerin yanı sıra ek avantaj paketleriyle 27.000 TL'ye kadar çıkan seçenekler sunuyor.

İŞ BANKASI EMEKLİ MAAŞI PROMOSYONU KAÇ TL OLDU?

İş Bankası, emekli maaşını taşıyan ve aylık geliri 20 bin TL veya üzerinde olan vatandaşlara 15 bin TL'ye varan temel nakit promosyon veriyor. Banka, promosyonun üzerine fatura ödeme talimatı verenlere 1.000 TL nakit ödül tanımlıyor. Yeni kredi kartı alarak belirli harcama hedeflerini tamamlayanlar ise 9 bin TL'ye varan MaxiPuan kazanıyor. Böylece ek adımları eksiksiz tamamlayan bir emeklinin cebine giren toplam tutar 25 bin TL'ye ulaşıyor.

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI DETAYLARI NELER?

Garanti BBVA, maaş dilimlerine göre dereceli bir ödeme planı uyguluyor:

10 bin TL'ye kadar maaş alanlara: 6.250 TL

10 bin TL ile 15 bin TL arasına: 10.000 TL

15 bin TL ile 20 bin TL arasına: 12.500 TL

20 bin TL ve üzerine: 15.000 TL nakit veriliyor.

Nakit promosyonun yanı sıra Bonus ya da Paracard ile 2 bin TL harcayan emeklilere 6 bin TL, Avans Hesap üzerinden 2 bin TL harcama yapanlara 2 bin TL ve yeni sigorta poliçesi yaptıranlara 2 bin TL ek bonus aktarılıyor. Tüm şartları yerine getiren bir emeklinin toplam kazancı 25 bin TL'yi buluyor.

ING EMEKLİ PROMOSYONU İLE KAÇ TL KAZANILIR?

ING, maaşını taşıyan müşterilerine herhangi bir ek koşul aramaksızın 15 bin TL'ye varan doğrudan nakit promosyon yatırıyor. Turuncu Ekstra programı ve diğer tamamlayıcı bankacılık ürünlerinden yararlanan emekliler için toplam ödeme 32 bin TL seviyesine kadar çıkıyor. Banka ayrıca emeklilere ücretsiz para transferi imkanı ve yüzde 3,48'den başlayan oranlarla avantajlı ihtiyaç kredisi desteği veriyor.

YAPI KREDİ EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR?

Yapı Kredi, 3 yıllık taahhüt veren emeklilere 30 bin TL'ye ulaşan dev bir paket sunuyor. 20 bin TL üzerindeki maaşlarda temel nakit promosyon 15 bin TL olarak ödenirken; fatura talimatı ve kart harcamalarıyla 5 bin TL ilave ödül ekleniyor. Dijital aktiflik şartını sağlayan emekliler maaşından bağımsız 2 bin TL nakit alırken, Yapı Kredi Mobil üzerinden yeni müşteri olup kampanya kodunu girenler kredi kartına harcama koşulsuz 3 bin TL ek nakit kazanıyor.

DENİZBANK VE TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU GÜNCEL RAKAMLAR

DenizBank, 3 yıl taahhüt veren emeklilere 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon verirken; kredili mevduat hesabı, 2 fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımı şartlarıyla toplam tutarı 30 bin TL'ye yükseltiyor.

Türkiye Finans ise maaş grubuna göre nakit ve bonus dağıtıyor. 0-9.999 TL maaş alanlara 18 bin TL, 10.000-14.999 TL arasına 23 bin 500 TL, 15.000-19.999 TL arasına 27 bin TL, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise tam 32 bin TL'ye varan ödeme sağlıyor. Emekli yakınını getiren müşterilere de kişi başı ilave nakit ödül fırsatı sunuluyor.