Son Mühür- Tasfiyesine karar verilen fonlarda yakalanan 455 bin 758 tekil kullanıcı kadar Borsa İstanbul'a yatırım yapanlar da son fon krizinin olumsuz etkileriyle yüzleşmek zorunda kalmış görünüyor.

BIST 100'ün saon bir aydaki kaybı yüzde 15'i, son bir haftadaki kaybı yüzde 8'i aştı.

Türkiye’de yatırım fonları üzerinden başlayan ve Borsa İstanbul’da sert satışlara yol açan kriz, dünyanın en büyük varlık fonlarından Norveç Varlık Fonu’nun Türkiye portföyünü de etkiledi. Son Mühür’ün yaptığı incelemede, Norveç Fonu’nun 30 Haziran 2026 itibarıyla DSTKF, KTLEV ve TEHOL gibi son haftalarda sert değer kaybeden hisselerde pozisyon taşıdığı görüldü. Fonun aynı miktardaki hisseleri koruduğu varsayımıyla yalnızca bu üç pozisyondaki teorik değer kaybı yaklaşık 1,44 milyar TL’ye ulaşıyor.



Sert satış dalgası...



Türkiye sermaye piyasalarında eylül ayında başlayan fon krizi uluslararası yatırımcıların portföylerine de yansıdı.

Bloomberg ve Reuters’ın gündeme taşıdığı süreçte, bazı yatırım fonlarında artan çıkış talepleri ve likidite sıkışıklığı Borsa İstanbul’da sert satışlara neden oldu. SPK ise tasfiye kapsamına giren fonlarla ilgili işlemlerin durdurulduğunu ve tasfiye sürecinin başlatıldığını duyurdu.



Dikkat çekici bir tablo var...



Son Mühür’ün Norveç Varlık Fonu’nun yatırım kolu Norges Bank Investment Management’ın portföy verileri ile Borsa İstanbul’daki fiyat hareketlerini karşılaştırdığı incelemede dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı.



DSTKF’de yaklaşık 1 milyar TL’lik teorik erime



En dikkat çekici pozisyon Destek Finans Faktoring’de ortaya çıkıyor.

30 Haziran 2026 tarihli verilere göre Norveç Varlık Fonu’nun elinde 561 bin 142 adet DSTKF hissesi bulunuyordu.

DSTKF, 15 Eylül’de 2 bin 720 TL seviyesindeyken 29 Eylül itibarıyla 951,50 TL’ye kadar geriledi.

Böylece hissedeki değer kaybı yaklaşık yüzde 65’i buldu.

Norveç Fonu’nun 30 Haziran’daki 561 bin 142 adetlik pozisyonunu koruduğu varsayıldığında, bu yatırımın piyasa değeri yaklaşık 1,53 milyar TL’den 534 milyon TL’ye gerilemiş oluyor.

Sadece DSTKF’deki teorik değer kaybı yaklaşık 992 milyon TL.

KTLEV’de 251 milyon TL.

Norveç Varlık Fonu’nun portföyünde dikkat çeken bir başka şirket ise Katılımevim.

30 Haziran verilerine göre fonun elinde 12 milyon 662 bin 664 adet KTLEV hissesi bulunuyordu.

15 Eylül’de 30,50 TL olan KTLEV, 29 Eylül’de 10,67 TL seviyesine kadar düştü.



251 milyon liralık gerileme...



Norveç Fonu’nun pozisyonunu değiştirmediği varsayılırsa yatırımın değeri yaklaşık 386 milyon TL’den 135 milyon TL’ye geriledi.

Aradaki fark yaklaşık 251 milyon TL.

KTLEV aynı zamanda yürütülen soruşturmalarda adı geçen hisseler arasında bulunuyor. Adalet Bakanlığı, SPK’nın KTLEV, Destek Holding ve Hedef Holding pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri doğrultusunda soruşturma yürütüldüğünü açıklamıştı.

Tera bağlantısı da çıktı

Norveç Fonu’nun portföyündeki bir başka dikkat çekici hisse Tera Yatırım Teknoloji Holding, yani TEHOL.

30 Haziran itibarıyla fonun elinde 6 milyon 414 bin 417 adet TEHOL hissesi bulunuyordu.

15 Eylül’de 47,82 TL seviyesinde bulunan hisse, 29 Eylül’de 16,71 TL’ye geriledi.

Norveç Fonu’nun hisselerini koruduğu varsayımında pozisyonun piyasa değeri yaklaşık 307 milyon TL’den 107 milyon TL’ye indi.

Buradaki teorik değer kaybı da yaklaşık 200 milyon TL.

Norveç Fonu temmuz ayında TERA hissesi de aldı

Son Mühür’ün ulaştığı KAP kayıtlarında ise dikkat çekici başka bir ayrıntı bulunuyor.

13 Temmuz 2026 tarihli açıklamaya göre Tera Yatırım tarafından gerçekleştirilen pay satışında Norges Bank Investment Management’a 4 milyon 600 bin adet TERA hissesi tahsis edildi.

Bu miktar satışa konu hisselerin yüzde 5,17’sine karşılık geliyordu.

Böylece Norveç Varlık Fonu’nun Tera grubuyla bağlantılı hisselerdeki yatırımlarının yalnızca eski portföy kayıtlarından ibaret olmadığı, temmuz ayında da yeni bir TERA alımı gerçekleştirdiği görülüyor.

Üç hissede 1,44 milyar TL



Üç hissede toplam 1.44 milyar lira...



30 Haziran’daki hisse adetleri esas alındığında tablo çarpıcı:

DSTKF’de yaklaşık 992 milyon TL, KTLEV’de 251 milyon TL, TEHOL’de ise yaklaşık 200 milyon TL teorik değer kaybı hesaplanıyor.

Üç hissenin toplamında rakam yaklaşık 1,44 milyar TL’ye ulaşıyor.

Ancak bu rakamın Norveç Varlık Fonu’nun gerçekleşmiş zararı olmadığı özellikle belirtilmeli.

NBIM’in 30 Haziran sonrasında söz konusu hisselerde satış yapıp yapmadığına ilişkin güncel pozisyon bilgisi kamuya açıklanmış değil. Bu nedenle hesaplama, fonun 30 Haziran’daki hisse adetlerini eylül ayı boyunca koruduğu varsayımına dayanıyor.

Norveç Fonu aylar önce İstanbul Portföy’le yollarını ayırmıştı

Dosyayı daha dikkat çekici hale getiren bir başka gelişme ise şubat ayında yaşandı.

Bloomberg Şubat ayında duyurmuştu...



Bloomberg, 13 Şubat 2026’da Norveç Varlık Fonu’nun Türkiye’de yaklaşık 600 milyon dolarlık varlığını yöneten İstanbul Portföy Yönetim ile ilişkisini sonlandırdığını duyurmuştu.

Haberde kararın, İstanbul Portföy’ün üst düzey yöneticilerinden birine Borsa İstanbul’daki bazı işlemler nedeniyle SPK tarafından yaptırım uygulanmasının ardından geldiği aktarılmıştı.

İstanbul Portföy ise yaptırım ile Norveç Fonu’nun aldığı karar arasında bağlantı kurulmasına itiraz etmişti.

Aradan yaklaşık yedi ay geçtikten sonra Türkiye sermaye piyasası bu kez çok daha geniş çaplı bir fon ve likidite kriziyle karşı karşıya kaldı.

Norveç Varlık Fonu’nun portföy kayıtları ise dünyanın en büyük kurumsal yatırımcılarından birinin de sert değer kaybeden bazı hisselerde pozisyon taşıdığını ortaya koyuyor.