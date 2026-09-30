Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminde geçmiş hizmetleri eksik görünen veya sicil numarası olup primi yatmayan vatandaşlar için uzmanlardan kritik uyarılar peş peşe gelirken; EYT'yi 1 günle kaçıranlar nasıl emekli olur, 1999 öncesi sigorta girişi nasıl sayılır ve prim günü görünmeyenler ne yapmalı soruları arama motorlarında zirveye yerleşti. İşte konuya dair tüm merak edilen o soruların yanıtları...

Türkiye'de 3,5 milyondan fazla kişinin emeklilik hakkı kazandığı tarihi düzenlemenin ardından, kapsam dışında kalan yüz binlerce çalışan için erken emeklilik arayışı yeniden hız kazandı. Özellikle işe başlama tarihi 8 Eylül 1999 sonrasına sarkan ya da geçmiş yıllarda fiilen çalışmasına rağmen bu süreleri hizmet dökümünde yer almayan vatandaşlar, hak kaybını önlemek adına SGK kayıtlarını tek tek inceliyor. Sosyal güvenlik uzmanlarının masaya getirdiği son tespitler, işe giriş bildirgesi verilmiş fakat primleri yatırılmamış çalışanların kaderini değiştirecek çok önemli hukuki yolları gözler önüne seriyor. Bu durum internette 1999 öncesi sigorta başlangıcı tespiti nasıl yapılır, çıraklık sigortası emekliliği öne çeker mi ve eksik prim günleri nasıl tamamlanır aramalarını rekor seviyeye taşıyor.

8 EYLÜL 1999 ÖNCESİ SİGORTA GİRİŞİ OLANLAR İÇİN ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Erken emeklilik hesabında en kritik eşik 8 Eylül 1999 tarihi olarak geçerliliğini koruyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'un paylaştığı bilgilere göre, bu tarihten önce adına işe giriş bildirgesi verilen ya da sigorta sicil kaydı açılan çalışanlar için süreç henüz kapanmış değil. Birçok kişi e-Devlet ekranına baktığında prim gününü sıfır görse bile, geçmişte işverenin kuruma bildirdiği resmi belgeler başlangıç tarihi olarak kabul edilebiliyor. Uzmanlar, 8 Eylül 1999 öncesine ait bir sicil kartı, giriş bildirgesi veya şirket bordrosu bulunan kişilerin SGK arşivlerini mutlaka inceletmesi gerektiğini ifade ediyor. Fiili çalışmanın belgelerle kanıtlanması durumunda, bu çalışanlar yaş şartı aranmadan doğrudan EYT kapsamına dahil olma hakkı kazanabiliyor.

SGK HİZMET DÖKÜMÜNDE PRİM GÜNÜ GÖZÜKMEYENLER NE YAPMALI?

Geçmiş dönemlerde işverenlerin sıkça yaptığı hatalardan biri, işe giriş evrakını SGK'ya vermelerine rağmen aylık prim ve hizmet belgelerinde çalışanın adına yer vermemeleri oluyor. Bu durum, aradan yıllar geçtikten sonra vatandaşların karşısına "prim günü yok" şeklinde büyük bir engel olarak çıkıyor. Erdursun, e-Devlet üzerinden hizmet dökümünü kontrol eden vatandaşların böyle bir tabloyla karşılaşması halinde hemen hukuki ve idari haklarını kullanmalarını tavsiye ediyor. Eski işyerine ait puantaj kayıtları, bordrolar ve kurum arşivinde yer alan evrakların tespitiyle dava açılarak ya da SGK incelemesi talep edilerek o dönemki başlangıç geçerli hale getirilebiliyor.

ÇIRAKLIK VE STAJ SİGORTASI OLANLAR EYT'DEN YARARLANABİLİR Mİ?

Erken emeklilik tartışmalarının bir diğer ana başlığını ise stajyer ve çırak olarak sisteme girenler oluşturuyor. Mevcut yasalara göre çıraklık ve staj döneminde yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına prim ödendiği için bu süreler normal şartlarda emeklilik başlangıcı sayılmıyor. Ancak uzmanlar burada çok hassas bir ayrıntıya dikkat çekiyor. Kişi kağıt üzerinde stajyer veya çırak görünmesine karşın, fiilen bir çalışan gibi tam gün mesai yapmış ve iş sözleşmesi koşullarında çalışmışsa, durumun gerçek niteliği araştırılabiliyor. Fiili çalışmanın tanıklarla ve belgelerle ispatlanması halinde, çıraklık dönemi normal hizmet statüsüne dönüştürülebiliyor ve emeklilik tarihi yıllarca öne çekilebiliyor.

EYT'Yİ 1 GÜNLE KAÇIRANLAR VE EKSİK PRİMİ OLANLARDAN KİMLER BU FIRSATTAN FAYDALANACAK?

Uzmanların yaptığı kapsamlı değerlendirmelere göre, arşiv araştırması ve SGK denetimiyle erken emeklilik şansı yakalayabilecek çalışan profili şu şekilde sıralanıyor:

8 Eylül 1999 öncesinde işe giriş bildirgesi SGK'ya teslim edilen çalışanlar,

Eski dönemde adına sigorta sicil numarası tahsis edilenler,

Bildirgesi verilmesine rağmen hizmet dökümünde o döneme ait prim günü görünmeyenler,

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İşletmelerde fiilen normal personel gibi çalıştırıldığı halde kayıtlara çırak veya stajyer olarak geçirilenler.

Bu şartları taşıyan vatandaşların belgelerini toplayarak SGK müdürlüklerine başvurması ve haklarını araması, emeklilik tarihini yıllarca erkene çekmenin kapısını aralıyor.