TTK işçi alımı sürecinde adayları elektronik kura bekliyor. Zonguldak İş Kurumu aracılığıyla 57, Bartın İş Kurumu aracılığıyla 4 kişi işe alınacak ve kura 20 Ekim'de çekilecek.

Kadrolar çeşitli. Mekanizasyon-pres işçisinden gemiciye, tren makinistinden vinç operatörüne kadar farklı meslek dallarında ustalara kapı açılıyor. Başvuru için tanınan süre ise yalnızca 5 iş günü.

Kadro dağılımı ve kontenjanlar

En geniş kontenjan, Zonguldak'taki mekanizasyon-pres işçisi kadrosunda. Bu kadroya 18 kişi alınırken mekaniker kadrosuna 16, yük taşıma şoförlüğüne ise 9 kişi yerleştirilecek.

Kadro Zonguldak Bartın Mekanizasyon-pres işçisi 18 1 Mekaniker (kompresör) 16 1 Şoför (yük taşıma) 9 2 Kaynakçı 5 - Tren makinisti 2 - Vinç operatörü 2 - Gemici 2 - Kuvvetli akım tesisatçısı 2 - Numuneci (maden ocağı) 1 - Toplam 57 4

Bartın'daki 4 kişilik kontenjan mekanizasyon-pres işçisi, mekaniker ve şoför kadrolarına dağıtıldı. Diğer tüm kadrolar yalnızca Zonguldak'ta açılacak.

TTK işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular, Zonguldak ve Bartın İş Kurumlarının 5-9 Ekim'de yayımlayacağı ilanlar üzerinden yapılacak. Adaylar, İŞKUR'un internet sitesindeki e-Şube ekranından ya da il müdürlüklerine giderek başvurularını tamamlayabilecek.

Ayrıntılı şartlar ilanlarla birlikte netleşecek. Kamu işçi alımlarında Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmak, kamu haklarından yasaklı bulunmamak, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak ve görevini yapmaya engel sağlık sorunu taşımamak temel koşullar arasında bulunuyor.

Kura 20 Ekim'de çekilecek

Başvuru sürecinin ardından işe alınacak adaylar 20 Ekim'de noter huzurunda yapılacak elektronik kurayla belirlenecek. Kura sonuçları İŞKUR üzerinden duyurulacak.

Şoför, vinç operatörü ve tren makinisti gibi kadrolara başvuracak adayların ilgili ehliyet ve mesleki yeterlilik belgelerini şimdiden hazırlaması, süreci hızlandıracak.