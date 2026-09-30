Son Mühür - Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Flydubai şirketinin FZ1073 sefer sayılı Boeing 737 tipi yolcu uçağında yaşanan ve dünyayı alarma geçiren olayın detayları netleşti. 27'si çocuk toplam 174 İsrailli yolcuyu taşıyan uçakta kaçırılma kodunun aktive edilmesi sonrası İsrail Başbakanlık Sözcüsü olayın klasik bir uçak kaçırma vakası olmadığını açıkladı. Gerçeğin ise biri Rus diğeri Ukraynalı iki pilot arasında kokpitte başlayan kanlı bir kavga olduğu belirlendi.

Kanlar içindeki görüntü ortaya çıktı

Olayın ardından uçak içerisinden çekilen ilk görseller kamuoyuna yansıdı. Bıçaklı kavgaya müdahale etmeye çalışan yaralı yolcunun kanlar içindeki görüntüsü ortaya çıkarken, yaşanan dehşetin boyutları gözler önüne serildi. Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun, uçuş esnasında kaptan pilotu defalarca bıçakladığı, kokpite giren yolcuların ise kavgayı ayırmaya çalışırken arbedede yaralandığı aktarıldı.

Uçağı düşmekten yolcular ve sivil pilotlar kurtardı

Çıkan arbedede pilotlardan birinin uçağın burnunu sertçe aşağı çevirmesi yüzünden uçak binlerce metre ani irtifa kaybetti. Çığlık sesleri ve sarsıntı üzerine kabin ekibi ile yolcular kokpit kapısını kırarak içeri girdi. Yolcular arasında bulunan sivil pilotlar ve diğer yolcuların müdahalesiyle kavga eden pilotlar etkisiz hale getirildi ve uçak düşmekten son anda kurtarıldı. İsrailli üst düzey yetkililer, olayın terör eylemi niteliğinde değerlendirildiğini ve büyük bir felaketin eşiğinden dönüldüğünü vurguladı.

İsrail savaş uçakları havalandı, uçak Suudi Arabistan'a zorunlu indi

Ürdün hava sahası üzerindeyken önce genel acil durum anlamına gelen "7700", ardından yasa dışı müdahale/kaçırılma anlamına gelen "7500" kodunu yayınlayan uçak nedeniyle İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları derhal havalandı. İletişim kurulamayan ve İsrail'e inişine izin verilmeyen uçak, Suudi Arabistan'ın Tebük Havalimanı'na yönlendirilerek sorunsuz bir iniş gerçekleştirdi.

Pilotlar görevden alındı, gözaltı işlemi başlatıldı

Suudi Arabistan'a inen uçaktaki yaralı yolcu ve bıçaklanan pilota ilk sağlık müdahalesi yapılırken, kavgaya karışan pilotlar görevden alınarak gözaltına alındı. Flydubai şirketi, Tebük'te bekleyen yolcuları Tel Aviv'e ulaştırmak üzere yeni bir uçağın sevk edildiğini bildirdi.