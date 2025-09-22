Türkiye’de özellikle iş ve spor dünyasında tanınan isimlerden biri olan Emek Külür, son yıllarda hem kariyer hayatı hem de özel yaşamıyla merak edilen kişiler arasına girdi. Başarılı bir diş hekimi olan Külür, kendi kliniğiyle sağlık alanında önemli projelere imza atan, sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da adından söz ettiren bir iş kadını olarak biliniyor.

İş ve magazin dünyasının son dönemde en çok konuşulan kadınları arasında yer alan Emek Külür, hem başarılı bir diş hekimi hem de sosyal çevresiyle gündemin öne çıkan isimlerinden biri. Kariyerinde elde ettiği başarılar ve özel hayatındaki hareketlilik sayesinde dijital medyanın ve magazin platformlarının ilgi odağı oldu. Özellikle Sadettin Saran ile evlilik hayatı, kamuoyunun en fazla merak ettiği sorular arasında yerini aldı. Külür'ün sosyal sorumluluk çalışmaları, sağlık projeleri ve iş dünyasında sahip olduğu vizyon, kendisini öne çıkaran detaylar arasında. Son zamanlarda üst düzey etkinliklere katılması, özel davetlerdeki paylaşımları ve iş dünyasındaki yenilikçi girişimleriyle hem basının hem de takipçilerinin yakından izlediği bir figür hâline geldi.

Emek Külür'ün kariyerinde dikkat çeken adımlar

Emek Külür, İstanbul'da doğdu ve eğitimini İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde tamamladı. Uzmanlık alanı ve estetik diş hekimliğinde yaptığı projelerle, ulusal ve uluslararası birçok konferansta yer aldı. Kendi kliniğini açan Külür, dijital sağlık alanında inovatif uygulamalar başlattı ve çok sayıda ödül aldı. Külür, sağlık sektöründe kurumsal projeler yürütmenin yanı sıra sosyal sorumluluk ve toplumsal farkındalık alanında aktif rol oynadı. Kariyeri boyunca estetik diş sağlığı, iletişim, hasta memnuniyeti ve inovasyon başlıklarında önemli makale ve eğitimler sundu. Medyada sık sık güncel görüş paylaştı ve TV programlarının popüler konukları arasında yer aldı.

Kiminle evli, özel hayatı nasıl şekillendi?

Emek Külür’ün özel hayatı, Türkiye'nin tanınmış iş insanlarından Sadettin Saran ile yaptığı evlilik nedeniyle gündemde kaldı. Külür ve Saran, 2005 yılında dünya evine girdi ve birlikte pek çok sosyal projeye imza attı. Evlilikleri süresince medya ve iş dünyasının içinde aktif rol oynayan çift, zaman zaman özel davet ve organizasyonlarda birlikte göründü. Ancak ilişkileri bir süre sonra sona erdi ve çift resmî olarak yollarını ayırdı. Külür, boşanma sonrası işine odaklandı ve kendi girişimlerini büyütmek için çalışmalarını sürdürdü. Günümüzde Saran ile evli değil; sosyal medya ve basında yer alan güncel bilgilere göre hâlihazırda resmî evliliği bulunmuyor. Güçlü duruşu ve girişimci kimliğiyle öne çıkan Emek Külür, iş dünyasındaki başarılarını özel hayatında da sürdürüyor. Özellikle sanat ve sağlık sektöründeki projeleriyle son yıllarda daha fazla konuşulan Külür, toplumda kadın liderliği alanındaki etkisiyle de dikkat çekiyor.