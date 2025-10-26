Son Mühür- Teknoloji liderlerini buluşturan All-In Summit etkinliklerinin bu yılki konukları arasında Elon Musk da vardı.

Trump'ın ikinci başkanlık dönemindeki kısa siyasi kariyerinin ardından yeniden işlerinin başına dönen Musk, cep telefonlarının internete ulaşabilme konusunda çarpıcı bir gelişmenin sinyallerini verdi.

Yaklaşık 6.500 Starlink uydusunu atmosfere yollayan Elon Musk, bu uydularla mobil cihazların yakın bir gelecekte internete ulaşabileceklerini söyledi.

Küçük değişiklik gerekiyor...



''Starlink'in doğrudan mobil cihazlara bağlanabilmesi için, mobil cihaz üreticilerinin mobil yongalarda küçük değişiklikler yapması gerekiyor. Bu, yaklaşık iki yıl içinde gerçekleşebilir.'' hatırlatmasında bulunan Musk,

''Yani, iki yıl içinde, telefonunuz doğrudan Starlink uydularına bağlanabilir. Bu, videoları her yerde izleyebileceğiniz anlamına gelir, bölgesel operatörlere ihtiyaç duymadan, hatta kapsama alanı olmayan yerlerde bile. Bu, gerçekten devrim niteliğinde bir şey. Ve bu, mobil cihaz üreticilerinin mobil yongalarda küçük değişiklikler yapması gerektiği anlamına geliyor. Bu, gerçekten önemli bir gelişme.'' mesajı verdi.