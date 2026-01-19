Binlerce engelli vatandaşın merakla beklediği EKPSS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Peki EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar ve tahmini tarih...

EKPSS tercih süresi ne zaman bitiyor?

2026-EKPSS/Kura tercih süresi bugün (19 Ocak 2026) saat 23.59'da sona eriyor. Tercih yapmak isteyen adayların son saatleri değerlendirmesi gerekiyor. Tercih süresi bittikten sonra herhangi bir değişiklik yapılamayacak.

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM henüz resmi bir tarih paylaşmamış olsa da, kurumun geçmiş yıllardaki veri işleme hızına baktığımızda sonuç günü için güçlü bir tahmin yürütülebiliyor:

Geçen yılın verisi: 2025 yılında başvurular 27 Ocak'ta bitmiş, sonuçlar 16 gün sonra (12 Şubat) açıklanmıştı.

2026 tahmini: Bu yıl tercihlerin 19 Ocak'ta sona ermesi nedeniyle, yaklaşık 15-16 günlük değerlendirme süreci sonunda sonuçların 4 Şubat 2026 Çarşamba günü ilan edilmesi bekleniyor.

EKPSS sonuçları nereden sorgulanacak?

Sonuçlar açıklandığı an sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek. Adaylara ayrıca bir sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Kura ile yerleştirme nasıl yapılacak?

Kura ile yerleşecek adaylar için işlemler noter huzurunda dijital ortamda gerçekleştirilecek. Bu süreçte şeffaflık ön planda tutulacak.

Puan eşitliği durumunda ne olacak?

Sınav puanı ile yerleştirmelerde puanların eşit olması halinde şu kriterler uygulanacak:

Diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik tanınacak

Mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecek

Yerleşen adaylar ne yapmalı?

Herhangi bir kadroya yerleşen adayların atama süreci otomatik olarak başlamaz. Adayların şu adımları takip etmesi gerekiyor:

İlan takibi: Yerleştirme sonuçlarının ardından ilgili Bakanlık veya Kurum kendi internet sitesinden duyuru yayımlayacak.

Belge teslimi: İlan edilen tarihlerde adayların şahsen veya posta yoluyla belgelerini teslim etmesi gerekiyor. Gerekli belgeler arasında sağlık kurulu raporu ve öğrenim belgesi bulunuyor.

Güvenlik soruşturması: Belgeler teslim edildikten sonra yapılacak arşiv araştırması neticesinde atama kararnamesi çıkarılacak.

EKPSS nedir?

EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı), engelli vatandaşların kamu kurumlarında memur olarak istihdam edilmesi amacıyla ÖSYM tarafından düzenlenen bir sınavdır. Sınav sonuçlarına göre veya kura yöntemiyle adaylar, belirlenen kadrolara yerleştirilmektedir.

Önemli tarihler

Süreç Tarih Tercih başlangıcı 8 Ocak 2026 Tercih bitişi 19 Ocak 2026 (23.59) Tahmini sonuç açıklama 4 Şubat 2026

Adayların sonuçları düzenli olarak ÖSYM'nin resmi internet sitesinden takip etmesi önerilmektedir.