Balıkesir’in Erdek ilçesinde kaybolan Elif Kumal’a ait olduğu belirlenen araçta yapılan incelemeler, olayın seyrine ilişkin yeni soru işaretlerini gündeme getirdi.

Kapıdağ Yarımadası’ndaki Yukarıyapıcı Göleti’nden çıkarılan araç üzerinde gerçekleştirilen detaylı teknik incelemede çarpıcı bulgulara ulaşıldı.

Hava yastıklarıyla ilgili çelişkili görüntü

Göletten çıkarıldıktan sonra araç içi görüntüleri basın mensupları tarafından kayıt altına alındı. Yapılan ilk incelemelerde, sürücü hava yastığının patlamadığı, buna karşın perde yan hava yastıklarının açıldığı tespit edildi.

Aracın alt kısmında ağır hasar tespit edildi

Araçta yapılan teknik kontrolde, özellikle alt bölümde ciddi düzeyde parçalanma ve hasar oluştuğu belirlendi.

Olayın ilk günlerinde gölet kıyısında bulunan kartel koruma parçasının, yapılan eşleştirme sonucu Elif Kumal’ın aracına ait olduğu kesinleşti.

Kıyıda bulunan plastik parçaların kaynağı netleşti

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, araca sonradan takıldığı belirlenen ön tampon korumalığına ait gri plastik parçalar, arama kurtarma çalışmalarının ilk günlerinde göl çevresinde bulunmuştu.

Aracın sudan çıkarılmasının ardından yapılan incelemede bu parçaların da aynı araca ait olduğu ortaya çıktı.

Lastikler patlak, vites park konumunda

Araç üzerinde yapılan detaylı incelemede, ön lastiklerin patlak olduğu tespit edildi. Ayrıca vitesin park (P) konumunda, el freninin ise çekili olduğu belirlendi.

Ancak bu durumun aracın gölete girmeden önce mi böyle olduğu, yoksa dalgıçlar tarafından çıkarma işlemi sırasında mı bu konuma getirildiği henüz netlik kazanmadı.

Sürücü camının açık olması dikkat çekti

Olayın seyrine ilişkin en dikkat çeken detaylardan biri ise sürücü tarafındaki camın bir miktar açık olması oldu. Bu bulgu, kazanın mı yoksa farklı bir ihtimalin mi söz konusu olduğu yönündeki tartışmaları güçlendirdi.

Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor

Ortaya çıkan yeni bulgular, Elif Kumal’ın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmanın seyrini derinleştirirken, yetkililer tarafından çok yönlü ve titiz bir incelemenin sürdürüldüğü bildirildi. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için teknik raporların tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.