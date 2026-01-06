İddialara göre Bebek Otel'de düzenlenen partilere katılanlar, girişte cep telefonlarını teslim ediyor ve sosyal medya paylaşımı yasaklanıyordu. Güvenlik güçlerinin yaptığı aramalarda, otelin organize suç faaliyetlerinde merkez olarak kullanıldığına dair deliller toplandı. Muzaffer Yıldırım'ın sahibi olduğu Club House, Very Stay House ve Bodrum Cennet Koyu'ndaki Bobo By The Stay Hotel de soruşturma kapsamında inceleniyor.

Bebek Otel'in Sahibi Muzaffer Yıldırım Kimdir?

Bebek Hotel by The Stay adıyla hizmet veren otelin işletmecisi, The Stay oteller zincirinin sahibi ünlü iş insanı ve yapımcı Muzaffer Yıldırım'dır. Otelcilik sektöründe önemli bir konuma sahip olan Yıldırım, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde boutique otel konseptiyle faaliyet gösteren işletmelere sahip.

The Stay oteller zinciri, özellikle İstanbul'un lüks semtlerinde konumlanmış butik otelleriyle tanınıyor. Muzaffer Yıldırım, aynı zamanda medya ve yapım sektöründe de aktif olarak faaliyet gösteriyor. Ancak uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınması, iş dünyasında büyük şok etkisi yarattı.

Bebek Otel'in Tarihi ve Mülkiyeti

İstanbul'un en köklü işletmelerinden biri olan Bebek Otel, 1955 yılında Muammer Karamanoğlu tarafından açıldı. Otel, 1976-2010 yılları arasında ünlü sanatçı Ruhi Su'nun oğlu Güngör Su tarafından işletildi. Bu dönemde Bebek Otel, sanat çevrelerinin ve entelektüel kesimin buluşma noktalarından biriydi.

Bebek Otel'in bulunduğu tarihi bina, uzun yıllar boyunca Karamanoğulları Ailesi'ne aitti. 2025 yılında binanın mülkiyetinin MYC İnşaat (Murat Akdoğan) tarafından satın alındığına dair iddialar ortaya atıldı. Ancak otelin işletme hakkı Muzaffer Yıldırım'ın The Stay oteller zincirine ait.

Operasyonda Ortaya Çıkan İddialar

Soruşturmada Bebek Otel'in yasadışı partilerin merkezi olarak kullanıldığı tespit edildi. İddialara göre otelde düzenlenen özel partilerde, katılımcılardan girişte cep telefonları toplanıyor ve içeride fotoğraf çekilmesi ya da sosyal medya paylaşımı yapılması kesinlikle yasaklanıyordu. Bu durum, yasadışı faaliyetlerin gizli tutulması için alınan önlemler olarak değerlendiriliyor.

Güvenlik güçleri, otelin çeşitli bölümlerinde yaptığı aramalarda önemli deliller elde etti. Soruşturma kapsamında Muzaffer Yıldırım'a ait diğer işletmeler de mercek altına alındı. Club House, Very Stay House ve Bodrum'daki Bobo By The Stay Hotel'de de incelemeler yapılıyor. Yetkililerin, bu işletmelerde de benzer faaliyetlerin yürütülüp yürütülmediğini araştırdığı belirtiliyor.

Gözaltına Alınan İsimler

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım ve işletmecisi Arif Altunbulak, operasyon kapsamında gözaltına alındı. İkili hakkında organize suç örgütüne üye olmak ve uyuşturucu ticaretine yardım etmek suçlamalarından soruşturma yürütülüyor. Savcılık, şüphelilerin ifadelerini aldıktan sonra tutuklanma talepli olarak mahkemeye sevk edebilir.

Otelde çalışan bazı personelin de tanık olarak ifadelerine başvuruldu. Soruşturmanın genişleyerek devam ettiği ve yeni gözaltı kararlarının çıkabileceği belirtiliyor. İstanbul Başsavcılığı, tüm şüphelilerin ve tanıkların ifadelerini tamamladıktan sonra iddianameyi hazırlayacak.