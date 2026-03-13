İran’ın Türkiye Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollahzadeh, İran’dan Türkiye’ye ateşlenen ve havada imha edilen balistik füzelerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Habibollahzadeh, olayın netleşmesi için teknik bir ekip oluşturulmasını önerdiklerini belirterek, “Bizim için de soru işareti. Bu durum 3’üncü unsurlar tarafından yapılmış olabilir” dedi.

“Biz sadece ülkemizi savunuyoruz”

Büyükelçi, ABD ve İsrail’in ülkesine yönelik saldırılarını değerlendirirken, müzakere masasının ABD tarafından terk edilmesiyle savaşın başladığını ve İran’ın meşru müdafaa hakkını kullandığını ifade etti. Habibollahzadeh, “Biz kimseye saldırmadık, onlar bize saldırdı. Nükleer müzakereler teknik aşamaya ulaşmışken saldırılar başladı. Diplomasiye ihanet edildi. Biz sadece ülkemizi savunuyoruz” açıklamasında bulundu.

Bölgesel istikrar ve diplomasiye önem

Habibollahzadeh, bölgede barış ve istikrarın önemine dikkat çekerek, İran Cumhurbaşkanı’nın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Pakistan Başbakanı, Umman Kralı ve Irak Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmeleri yaptığını belirtti. “Komşu ülkelerle koordinasyon sağlandı. Yakın zamanda bölgemizin tekrar istikrar bulmasını temenni ediyoruz” dedi.

“Türkiye’nin milli egemenliğine saygı duyuyoruz”

Büyükelçi, Türkiye’ye ateşlenen füzeler konusunda dostane ilişkilerin korunması gerektiğini vurguladı. Habibollahzadeh, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın çabalarını takdir ediyoruz. Türkiye’nin milli egemenliğine saygı duyuyoruz. Silahlı Kuvvetlerimiz ve Dışişleri Bakanlığımız herhangi bir füze atıldığını yalanladı. Çözüm için teknik bir ekip oluşturulmasını önerdik ve uygulamayı bekliyoruz” diye konuştu.