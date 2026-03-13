Son Mühür - ABD, İsrail ve İran arasında Orta Doğu’da süren savaş 14. gününde yeni saldırılarla tırmandı. İran’ın İsrail’e füze saldırıları gerçekleştirdiği öne sürülürken, Irak’ta ABD’ye ait bir yakıt ikmal uçağının düşürüldüğü iddia edildi. Lübnan, Irak ve Körfez ülkelerinden de art arda saldırı ve patlama haberleri geldi.

Sert sözlerle hedef aldı

Bölgedeki gelişmeler yakından izlenirken, daha önce İsrail ordusunda görev yaptığını ifade eden Isaac Hamoumi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Başbakan Binyamin Netanyahu’ya sert eleştiriler yöneltti.

''Halkı felakete sürüklüyor''

Savaşta yaşamını yitirenlerin toprağa verildiği ve yakınlarının yas tuttuğu anlara ilişkin fotoğrafları paylaşan Hamoumi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Netanyahu, başarısız politikalarıyla İsrail halkı için felakete yol açıyor. Ölüyoruz ve medya, binin üzerine çıkmak üzere olan gerçek sayıları gizliyor"