Son Mühür- ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik yaptığı sert açıklamalarla Orta Doğu’daki gerilimi yeniden tırmandırdı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, İran’ın askeri kapasitesinin hedef alındığını savunurken Tahran’da art arda patlama seslerinin duyulması dikkat çekti.

Trump: “Eşi benzeri olmayan silah kapasitemiz var”

ABD Başkanı Donald Trump açıklamasında İran’ın askeri gücünün ciddi ölçüde zayıflatıldığını iddia ederek sert ifadeler kullanmıştı. Trump paylaşımında şu sözlere yer vermişti:

“İran’ın donanma ve hava gücünü büyük ölçüde ortadan kaldırdık. Sahip oldukları füze, insansız hava araçları ve diğer askeri unsurları da hedef almaya devam ediyoruz.”

ABD’nin askeri kapasitesine vurgu yapan Trump, “Eşi benzeri olmayan bir silah kapasitemiz, sınırsız mühimmatımız ve fazlasıyla zamanımız var. Bugün bu deli pisliklerin başına gelecekleri izleyin.” ifadelerini kullanmıştı.

Trump ayrıca İran yönetimini suçlayarak, “İran 47 yıldır dünya genelinde masum insanları öldürüyor. Şimdi onları hedef almak benim için büyük bir onur.” demişti.

İsrail’den Tahran için tahliye tehdidi

Öte yandan İsrail’den de Tahran’a yönelik dikkat çeken bir uyarı gelmişti. İsrail yönetimi, başkentin merkezinde bulunan ve büyük bir gösterinin yapıldığı alanı kapsayan üç bölgenin boşaltılması çağrısında bulunmuştu.

İsrail tarafından yapılan açıklamada, “Söz konusu bölgeler derhal boşaltılmalı. Bu alanlara saldırı düzenlenecek.” ifadeleri kullanılmıştı.

Tehdidin ardından gösteri alanında patlama

İsrail ve Trump'ın açıklamalarından sonra Tahran’da düzenlenen Kudüs mitingi alanında büyük bir patlama meydana geldi.

Ayrıntılar geliyor...