Son Mühür - Şam Sağlık İşleri Müdürü Rıdvan es-Sevvak, Suriye resmi ajansı SANA’ya yaptığı açıklamada, elektronik sigaraların oluşturduğu sağlık riskleri nedeniyle kapsamlı bir yasak kararı alındığını ifade etti.

Elektronik sigaraların üretimi, dolaşımı, satışı ve kullanımının yasaklandığını belirten Sevvak, alınan kararın özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplum sağlığını korumayı amaçladığını ifade etti. Elektronik sigara kullanımının bazı akciğer hastalıklarıyla ilişkilendirildiğine dikkat çeken Sevvak, bu ürünlere kolay erişimin nikotin bağımlılığı riskini artırdığını ve kullanıcıların zamanla geleneksel sigaraya yönelebileceğini vurguladı.

Yasağa uymayanlara yönelik yaptırımlara da değinen Sevvak, ihlal tespit edilmesi halinde ürünlere el konulacağını, imha edileceğini ve işletmeler hakkında yasal işlem başlatılacağını bildirdi. İlk ihlalde iş yerlerinin 3 gün süreyle kapatılacağını belirten Sevvak, tekrarında kapatma süresinin artırılacağını kaydetti. Yetkililerin, elektronik sigaraların yaygınlaşmasını önlemek amacıyla şehir genelindeki denetimleri yoğunlaştırdığı aktarıldı.

Son yıllarda Suriye’de elektronik sigara kullanımının özellikle gençler arasında hızla yayıldığına dikkat çekilirken, başlangıçta geleneksel sigarayı bırakma aracı olarak sınırlı bir kesim tarafından kullanılan bu ürünlerin zamanla daha geniş kitlelere ulaştığı ifade edildi.