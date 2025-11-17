Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, resmi temaslar kapsamında Fransa’ya giderek başkent Paris’teki Villacoublay Askeri Üssü’nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından askeri törenle karşılandı. İki lider, törenin ardından savunma sanayii temsilcileriyle kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi.

100 Rafale ve yeni nesil hava savunma sistemlerini içeren anlaşma

Fransa ve Ukrayna, görüşmelerin sonunda yaklaşık 100 adet Rafale savaş uçağı, yeni nesil SAMP/T hava savunma sistemleri, GMF 300 radarları ve yeni insansız hava platformlarının alımını kapsayan 10 yıllık savunma ortaklığına dair niyet mektubu imzaladı.

Bu anlaşma, Ukrayna’nın savaş sonrası uzun vadeli güvenlik mimarisinin temel unsurlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Macron: “Ukrayna’nın caydırıcılığını artırmalıyız”

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ortak basın toplantısında Rusya’nın saldırgan tutumunu sürdürdüğünü belirterek şunları söyledi:

“Her şey barış için hazır ancak savaşmayı seçen taraf Rusya’dır. Bizim hedefimiz, Ukrayna’nın kendi hava sahasını koruyabilecek ve yeni saldırıları caydırabilecek kapasiteye ulaşmasıdır.”

Macron, önümüzdeki üç yıl içinde Ukrayna’ya drone karşı tedbir sistemleri ve güdümlü mühimmat sevkiyatının devam edeceğini vurguladı.

Ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşında barışın 2027’den önce sağlanmasını umut ettiğini belirterek, bunun için Avrupa’nın askeri desteğinin kesintisiz sürmesi, yaptırımların güçlendirilmesi ve Rusya’nın enerji gelirlerini besleyen “gölge filo” faaliyetlerinin engellenmesi gerektiğini söyledi.

Zelenskiy: “Bugün Ukrayna savunması için tarihi bir gün”

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise imzalanan anlaşmayı “tarihi bir dönüm noktası” olarak nitelendirdi.

Zelenskiy, 100 Rafale savaş uçağı, SAMP/T hava savunma sistemi ve GMF 300 radarlarının Ukrayna hava savunmasını tamamen değiştireceğini belirtti:

“Bazı üretim süreçlerinin Ukrayna’da ortak tesislerde yapılması için çalışıyoruz. Bu, yalnızca savunma değil, Ukrayna sanayisinin geleceği açısından da büyük bir adım.”

Zelenskiy, Fransa’nın verdiği desteğin savaşın gidişatını etkileyen kritik faktörlerden biri olduğunu söyledi.

İki lider Mont Valerien’de çok uluslu karargâhı ziyaret etti

Zelenskiy ve Macron, törenin ardından Paris yakınlarındaki Mont Valerien’e giderek çok uluslu askeri karargâhı ziyaret etti. Burada Fransız komutanlarla kapalı bir değerlendirme toplantısı yapıldı ve Ukrayna cephesindeki son durum ele alındı.

Fransa–Ukrayna drone ve havacılık forumu

Zelenskiy temaslarını Fransa’nın ev sahipliğinde düzenlenen Fransız-Ukrayna Drone ve Havacılık Forumu ile sürdürdü. Forumda şu başlıklar öne çıktı:

Rafale uçaklarında silah entegrasyonu

GMF 300 radarlarının yeni konuşlanma alanları

Ortak dron üretimi

Ukrayna’da yeni savunma tesislerinin kurulması

Taraflar, 2026 sonrasında dron teknolojisinin birlikte geliştirileceği yeni projeler üzerinde mutabık kaldı.

Tüm ekipmanlar sıfır üretim olacak: Teslimatlar 2035’e kadar sürecek

Fransa Cumhurbaşkanlığı, yapılan anlaşmanın ayrıntılarını paylaştı. Açıklamaya göre:

Rafale uçakları tam mühimmat paketiyle teslim edilecek,

Yeni SAMP/T sistemleri Ukrayna’ya konuşlandırılacak,

GMF 300 yüksek menzilli radarlar tedarik edilecek,

Yeni İHA ve dron önleme sistemleri Ukrayna ordusuna verilecek.

Tüm ekipmanların Fransız ordusunun envanterinden değil, yeni üretim hatlarından teslim edileceği vurgulandı. Sevkiyatların 2035 yılına kadar aşamalı olarak tamamlanması planlanıyor.

Ukrayna 250 uçaklık modern filo hedefliyor

Ukrayna yönetimi, Fransa ile yapılan anlaşmanın ülkenin uzun vadeli hava kuvvetleri stratejisinin temel taşlarından biri olduğunu belirtti.

Kiev yönetimi, F-16, Gripen ve Rafale platformlarını içeren toplam 250 modern savaş uçağına sahip bir filo kurmayı hedefliyor.