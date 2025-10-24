Son Mühür- Türkiye Ekrem İmamoğlu ve Merdan Yanardağ'a yönelik casusluk suçlamasıyla başladığı güne, CHP'nin merakla beklenen kurultay iptal davasından çıkan ret kararıyla devam etti.

Aylardır kamuoyunun gündeminin üst sıralarında kendine yer bulan CHP'de kurultay iptal davasıyla ilgili soru işaretleri ortadan kalktı. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi kurultayın iptaline yönelik istemleri, dava konusuz kaldı gerekçesiyle reddetti.

CHP'deki parti içi iktidar kavgasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan ihtimaliyle yeniden partinin başına geçeceğini düşünenler mahkemeden çıkan ret kararıyla hayal kırıklığına uğradı.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ret kararını değerlendiren CHP İzmir İl Hukuk Komisyonu Başkanı emekli hakim Murat Aydın,

''Bu davanın temeli zaten hukuka aykırıydı. Benim için sürpriz bir karar olmadı. Bir önceki duruşmada mahkeme heyeti ara karar olarak sonraki kurultayla ilgili belgeleri istemişti. Yapılan kurultayın da geçerli olduğu ortaya çıktı.'' hatırlatmasında bulundu.



İmamoğlu'na yönelik casusluk suçlaması...



TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığı operasyonda Ekrem İmamoğlu'nun da soruşturulacağı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada,

“İstanbul Senin isimli uygulama üzerinden 4.7 Milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırılması'' yönündeki bilgileri dikkat çekti ve soruşturmanın terör suçlamasına dönüştürülür mü sorusu konuşulmaya başlandı.

Sosyal medyada Ekrem İmamoğlu'nun yerine kayyum mu atanacak? sorularının gündeme gelmesini değerlendiren Murat Aydın, bugünkü soruşturmanın terörle ilgili olmadığına dikkat çekerek kayyum iddialarının doğru olmadığını vurguladı.

Hukuken mümkün değil...



Murat Aydın,

''Belediye Kanunu'nun 45. Maddesi uyarınca, kayyım ataması için belediye başkanı hakkında terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırma veya tutuklanma ya da kamu hizmetinden yasaklanma kararı verilmesi gerekir.

Bugün başladığı açıklanan "casusluk soruşturması" bu kapsamda bir suçlama olmadığı için bu soruşturma nedeniyle İBB'ye kayyum atanması hukuken mümkün değil.'' mesajı verdi.

