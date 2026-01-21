Son Mühür- CHP'de parti içi iktidar kavgası, Özgür Özel/ Kemal Kılıçdaroğlu denkleminden Özgür Özel/ Ekrem İmamoğlu denklemine mi kayıyor?

CHP'de Ekrem İmamoğlu'na açık destek veren isimlerden biri olan avukat Şöhret Can Kolsuz, Özgür Özel ve kurmaylarının son aylardaki performansının gündem belirleme kapasitesini kaybettiğini öne sürdü.

''CHP neredeyse her konuda gündem belirleme üstünlüğünü son 3-4 aydır iktidara ve oy artırma trendini kaybetti'' diyen Kolsuz,

''Instagram'da ve X'te takip ettiklerinizin yarısından fazlası partidaşınız olduğu ve siyasetin bilfiil içinde olduğunuz için bu gerçeği ıskalıyor olma ihtimaliniz var'' hatırlatmasında bulundu.



Türkiye'de lider kültü var...



''Türkiye'de yadsınamaz bir lider kültü var. 2 kutuplu siyasette pusulada yer alacak ismin etkisi her şeyden büyük. Bu sebeple ortaya koyacağınız Altılı Masa Mutabakat Metni gibi çalışmaların önemi neredeyse sıfır'' diyen Şöhret Can Kolsuz,

''Zira seçmen kağıda değil o kağıdı anlatacak adama bakıyor. Eğer bir tutarsızlık, güçsüzlük veyahut yetersizlik sezdiyse yapılacak hiçbir PR ve ortaya konacak hiçbir politik dil fayda etmiyor.

"Vardır Reisin bildiği." deyip geçme eğilimi artıyor.'' ifadelerine yer verdi.



Evet iktidar yönetemiyor ama...



''Evet iktidar yönetemiyor. Fakat CHP de yönetme hissiyatını üzülerek söylüyorum vermiyor'' diyen Kolsuz,

''Neden üzülerek? Çünkü siyasetin içinde olalım veya olmayalım artık muhalefetin mutlak çatısı haline gelmiş CHP'nin kararları/söylemleri hiç olmadığı kadar hayatımızı etkiliyor.

CHP'nin içinde belediye imkanlarından mutlu olan binlerce insan var.

Örneğin 2029 Yerel Seçimi genel seçimden sonra olacak. Bugün CHP içinde bir anket yapsanız kaymakam olmaktansa ilçe belediye başkan yardımcısı olmak isteyecek bir dolu insan bulursunuz. İşte sorunun özü budur'' vurgusunda bulundu.



Sedat Peker vurgusu...



Şöhret Can Kolsuz, ''İktidar cesaret ister. Güç ister. Kararlılık ister. Bu sebepledir ki Türkiye'de mevcut durumda Sedat Peker'in iktidar olma ihtimali neredeyse CHP ile denktir. Caydırıcı değilseniz, sözlerinizin altı dolmuyorsa nicel çoğunluk tek başına anlam ifade etmez.

Umuyorum aklımızı başımıza alırız. Ben tekrar 14 Mayıs travması görmek istemiyorum. O güne kadar da imkanımız doğrultusunda karar alıcıları bu kör olma halinden çekip çıkarmaya gayret ediyorum'' mesajı verdi.