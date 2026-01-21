Güngören’de geçtiğimiz günlerde infial yaratan ve 17 yaşındaki bir gencin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trajik olaya dair yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Kamuoyunda geniş yankı bulan hadiseye ilişkin son gelişme, hayatını kaybeden Atlas Çağlayan’ın hastaneye ulaştırıldığı kritik dakikalara ait görüntülerin ortaya çıkması oldu.

Sokaktaki tartışma trajediyle sonuçlandı

İstanbul’un Güngören ilçesi, 14 Ocak tarihinde yaşları oldukça küçük iki grubun karşı karşıya geldiği korkunç bir şiddet olayına sahne oldu. İddialara göre, taraflar arasında sadece "yan bakma" meselesi yüzünden başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kontrol edilemeyen bir fiziksel arbedeye dönüştü. Sokak ortasında yaşanan kavgada ağır darbeler alan 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, çevredekilerin ve arkadaşlarının yardımıyla acil müdahale için en yakın sağlık kuruluşuna nakledildi.

Hastane koridorlarındaki kritik anlar kamerada

Olayın sıcaklığını koruduğu bugünlerde, genç Atlas’ın hastaneye giriş yaptığı anlara ait güvenlik kamerası kayıtları basına yansıdı. Görüntülerde, talihsiz gencin durumunun ciddiyeti ve yanındakilerin panik içerisinde onu sedyeye ulaştırma çabaları net bir şekilde görülüyor. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Çağlayan’ın son anlarını içeren bu kayıtlar yürek burktu.

Soruşturma kapsamlı şekilde sürüyor

Yaşanan bu acı kaybın ardından emniyet güçleri tarafından başlatılan incelemeler derinleştirilerek devam ediyor. Kavganın fitilini ateşleyen "yan bakma" tartışmasının tarafları ve olaya karışan diğer reşit olmayan bireylerin kimlik tespiti ile adli süreçleri titizlikle yürütülüyor.