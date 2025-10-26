Son Mühür- 19 Mart operasyonu sonrası 23 Mart'tan bu yana Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu yedi aylık aranın ardından ilk kez ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

TELE1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın da gözaltına alındığı casusluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında dosya kapsamında ifadesinin alınacağı ortaya çıkmıştı.

“İstanbul Senin isimli uygulama üzerinden 4.7 Milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırılması,

3.7 Milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin “darkwebde” satışa çıkartılması,

'İBB HANEM' isimli alt uygulama içerisine 11 milyon vatandaşımızın sandık verilerinin işlenerek program dışına sızdırılması…” gerekçeleriyle ifade verecek olan Ekrem İmamoğlu'nun adliyedeki ifadesi başladı.

İmamoğlu'nun ifadesinde kendisine destek için adliye önüne gelenlere "İstanbullu yurttaşlarımız yasağa rağmen Çağlayan'a toplandı. Hepsine teşekkür ediyorum." dediği öğrenildi.

İstanbul Valiliği Ekrem İmamoğlu'na destek eylemlerine karşı Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli'de miting ve eylem yasağı kararı almıştı.



Özgür Özel kalabalığa seslendi...



Çağlayan'da parti otobüsü üzerinden seslenen CHP lideri Özgür Özel, bütün yasaklamalara rağmen alanı dolduranlara teşekkür etti.

İmamoğlu'nun üst üste Erdoğan'ı yendiği için bunun hazmedilmediğini belirten Özel, huzura ermek için tasalanmak çare değil, huzura ermenin bir yolu var o da birlikte olmak, birlikte direnmek. diye konuştu.



İstanbul'u meydana bekliyoruz...



Hırsız dediler olmadı şimdi son çare casus demek zorunda kaldılar, yazıklar olsun. Diplomaya saldırdın geri tepti, çaresizim diyor başsavcı. Valili eylem yasağı var dedi. Büyük bir algı yönetimiyle buraya ulaşılamayacağını söylediler. İşte siz yüreğinizdeki mücadele azmiyle demokratlığınızla bu engelleri tanımadınız, buradasınız diye konuştu.

Özel, ''İstanbul'a sesleniyorum, bu meydan korkmayanların, yılmayanların, korkuyu evde bırakanların meydanıdır. Bu meydan İstanbul'a çağrıdır. Kalkın bu meydana gelin, sizi bekliyoruz'' dedi.