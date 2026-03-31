Son Mühür- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğindeki ekonomi yönetimi ihracat yapan firmalara nefes aldıracak bir adım atmaya hazırlanıyor.

Bloomberg'de yer alan habere göre ihracatçı firmaların sadece ihracattan elde ettikleri kazançlara uygulanan mevcut yüzde 20 kurumlar vergisi oranını daha da düşürmeyi düşünüyor.

Genel kurumlar vergisinin yüzde 25 olduğu dönemde ihracatçı firmalara teşviklerle yüzde 20 olarak uygulanan vergi oranının yüzde 18 veya yüzde 17'ye kadar düşürülebileceğine dikkat çekiliyor.

İhracatın GSYİH içinde payının yükselmesine neden olabilecek adımın hayata geçmesi halinde özellikle üretim, lojistik ve tedarik zincirinde istihdam artışına kapı aralaması bekleniyor.

Bakanlığın değerlendirme aşamasında olduğu belirtilen düzenlemenin hayata geçmesi halinde tekstil, hazır giyim, otomotiv yan sanayi, beyaz eşya, mobilya, gıda ve hizmet ihracatı gibi sektörlerin olumlu yönde yararlanması bekleniyor.

