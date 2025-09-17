Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul ve lise öğrencilerinin kariyer yollarını daha bilinçli seçebilmeleri için iki yeni araç geliştirdi: "Mesleki İlgi Envanteri" ve "Mesleki Beceri Envanteri". Bu envanterler, öğrencilerin ilgi alanlarını ve yeteneklerini bilimsel bir yaklaşımla belirleyerek onları doğru eğitim ve meslek dallarına yönlendirmeyi amaçlıyor. Yeni eğitim-öğretim yılından itibaren dijital platformlar üzerinden uygulanacak olan envanterler, eğitim ve iş yaşamı arasındaki bağı güçlendirmeyi hedefliyor.

Dijital envanterlerle kişiselleştirilmiş rehberlik

Geliştirme süreçleri tamamlanan bu envanterler, öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini derinlemesine analiz etmeye olanak tanıyacak. Dijital ortamda sunulacak olan envanterler, özel bir web sitesi üzerinden öğrenciler tarafından doldurulacak. Elde edilen veriler, okullardaki rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar tarafından detaylı bir şekilde incelenecek. Bu sayede, her öğrenciye özel, kişiselleştirilmiş bir mesleki rehberlik hizmeti sunulacak. Bu uygulama, öğrencilerin sadece lise tercihlerini değil, aynı zamanda üniversite ve meslek seçimlerini de daha bilinçli yapmalarına katkı sağlayacak.

İlgi ve beceri alanları detaylı olarak inceleniyor

"Mesleki İlgi Envanteri", öğrencilerin geniş bir alandaki eğilimlerini ölçmek üzere hazırlandı. Bilim, sanat, spor, sağlık, teknoloji ve mühendislik, veri bilimi ve dijital iletişim gibi çok çeşitli alanları kapsayan bu envanter, öğrencilerin gelecekteki mesleklerine yönelik olumlu tutumlar geliştirmesine yardımcı olmayı hedefliyor. Öte yandan, "Mesleki Beceri Envanteri" ise daha spesifik bir amaca hizmet ediyor. Bu envanter, mesleki ve teknik liselerdeki 53 alan ve 114 dala yönelik beceri profillerini belirlemek için tasarlandı. Ortaokul öğrencileri bu envanterler sayesinde lise geçişlerinde kendilerine en uygun alanlara yönlendirilirken, lise öğrencileri ise yükseköğretim veya doğrudan meslek seçimi konularında daha isabetli kararlar alabilecekler.

Öğretmenler ve veliler için de yol gösterici

Geliştirilen bu envanterler yalnızca öğrencilere değil, aynı zamanda öğretmenler ve veliler için de değerli birer rehber niteliği taşıyor. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde kullanılacak bu araçlar, öğrencilerin mesleki gelişimlerini desteklemek için güçlü bir kaynak oluşturuyor. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin temel ilkeleri doğrultusunda hayata geçirilen bu proje, eğitim sistemi ile işgücü piyasası arasındaki bağlantıyı güçlendirmeyi amaçlıyor. Böylece Türkiye, gelecekte ihtiyaç duyacağı nitelikli insan kaynağını daha planlı bir şekilde yetiştirme hedefine bir adım daha yaklaşacak. Bu envanterler, öğrencilerin sadece okul hayatı boyunca değil, tüm yaşamları boyunca kendilerini tanımalarına, potansiyellerini keşfetmelerine ve doğru kariyer kararları almalarına olanak tanıyacak.