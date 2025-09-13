Son Mühür- "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında 12 yıllık zorunlu eğitim süresine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tekin, toplumda sürenin uzun olduğu yönünde tartışmaların devam ettiğini ve konunun yeniden ele alınabileceğini belirtti.

Toplumdan gelen tepkiler ve değerlendirme

Programda eğitim süresine dair gelen eleştirileri aktaran Tekin, “Toplumun önemli bir kısmı 12 yıllık eğitimin uzun olduğunu söylüyor ve tartışılması gerektiğini düşünüyor. Ben de bu görüşe katılıyorum. Artık çocuklarımız bilgiye çok daha hızlı ve farklı kanallardan ulaşabiliyor” ifadelerini kullandı.

Tekin, kendisine yöneltilen “Bu konuda sizin görüşünüz nedir?” sorusuna ise, “12 yıllık süreç uzun bir dönem. Tartışmaları dikkatle takip ediyoruz ve durumu değerlendireceğiz” yanıtını verdi.

Kız çocuklarının eğitime katılımı

Bakan Tekin, kız çocuklarının eğitimdeki durumuna da değinerek, okula katılım oranının yüzde 98’e yükseldiğini söyledi. Tekin, “Amacımız sadece kız çocukların değil, tüm çocukların eğitime başlaması. Kız çocuklarımızın eğitime erişimi için gerekli tüm önlemleri alıyoruz” dedi.

Devlet ve özel okul tercihi

Öğrencilerin büyük çoğunluğunun (%92) devlet okullarına devam ettiğini vurgulayan Tekin, özel okulun tamamen bir tercih olduğunu belirtti. Tekin, “Ekonomik durumdan bağımsız olarak tüm çocuklarımızı en yakın devlet okullarına yönlendiriyoruz. Özel okula gönderim tamamen ailelerin tercihi. Şu anda öğrencilerin sadece yüzde 7’si özel okula devam ediyor” dedi.

Öğretmen mülakatlarına itiraz süreci

Bu yıl tamamlanan öğretmen mülakatlarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Tekin, haksızlık yaşandığını düşünenlerin yasal yollara başvurabileceğini ifade etti. Bakan, “Mülakatlar tamamlandı. Haksızlık olduğunu düşünenler, itiraz dilekçelerini hemen sunsun. Mülakatları gerçekleştiren kişiler önceden bilinmiyor; bu süreçlerde yaşanan haksızlıklara karşı herkes dava açabilir” dedi.