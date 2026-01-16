Son Mühür- Amazon yağmur ormanlarında modern dünyayla hiçbir teması bulunmayan izole bir kabileye ait daha önce kamuoyuna sunulmamış yakın plan görüntüler gün yüzüne çıktı. Yüksek çözünürlüklü kayıtlar, Amerikalı doğa koruma uzmanı Paul Rosolie tarafından paylaşıldı.

Görüntüler ilk kez kamuoyuna açıklandı

Rosolie, Lex Fridman’ın podcast programına konuk olarak katıldığı yayında, söz konusu görüntülerin bugüne kadar hiçbir platformda yayınlanmadığını ifade etti. Yaklaşık 20 yılı aşkın süredir Amazon bölgesinde doğa ve yerli halkların korunmasına yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirten Rosolie, bu karşılaşmayı meslek hayatının en çarpıcı deneyimlerinden biri olarak tanımladı.

Bulanık kayıtlardan net görüntülere

Bugüne dek izole kabilelere dair mevcut görüntülerin çoğu uzaktan ve düşük kaliteyle kaydedilmişti. Yeni paylaşılan videolarda ise kabile üyelerinin yoğun bir kelebek sürüsünün arasından çıkarak kameraya oldukça yakın mesafede yaklaştığı görülüyor. Bu durum, izole topluluklara dair nadir ve detaylı bir görsel belge niteliği taşıyor.

İlk temas anları

Görüntülerde kabile üyelerinin başlangıçta yay ve oklarla dikkatli şekilde ilerlediği, kısa süre sonra ise silahlarını bırakarak daha sakin ve meraklı bir tutum sergilediği dikkat çekiyor. Rosolie, ilk anda ortamın tehlikeli bir boyuta ulaşmasından endişe ettiğini, ancak kısa sürede gerginliğin yerini karşılıklı bir meraka bıraktığını aktardı.

Yaklaşık 200 izole topluluk bulunuyor

Bilim insanları ve yerli halkların haklarını savunan kuruluşlara göre, dünya genelinde hala modern toplumlarla hiçbir temas kurmamış yaklaşık 200 topluluk bulunuyor. Bu grupların bağışıklık sistemlerinin dış hastalıklara karşı savunmasız olması, olası temasların ciddi sağlık riskleri doğurabileceğine işaret ediyor. Aynı zamanda kültürel yapılarının dış etkenlerle hızla zarar görebileceği vurgulanıyor.

Geçmişte ölümcül sonuçlar yaşandı

Uzmanlar, izole kabilelerle temas girişimlerinin tehlikelerine dikkat çekiyor. 2018 yılında, başka bir temas edilmemiş topluluğa ulaşmaya çalışan misyoner John Allen Chau’nun öldürülmesi, bu tür girişimlerin taşıdığı riskleri bir kez daha gündeme getirmişti.