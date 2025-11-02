Son Mühür- Yaklaşık 20 milyon öğrencisi olan eğitim ordusunun temel direği öğretmenler bugünlerde ''Proje'' tartışmasıyla gündemde.

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Necati Cemaloğlu,

''Okullar proje çöplüğüne dönüştü. Öğretmenlere zorla proje yaptırılıyor. Proje yapmak isteğe bağlıdır. Proje yapılınca, sayısı fazla olunca daha kaliteli eğitim yapmış olmuyorsunuz. Sadece öğretmen ve öğrencilerin psikolojisini bozuyor, asıl işlerine odaklaşmasını engelliyorsunuz.'' hatırlatmasında bulundu.

Lütfen öğretmenlerin yakasından düşün...



''MEB, öğretmenleri angarya ile meşgul edip enerjilerini çalıyor.'' diyen Prof. Cemaloğlu, ''Öğretmenler asli işleri olan eğitim-öğretime, kendilerini mesleki açıdan geliştirmeye odaklaşamıyorlar. Eğitimde gereksiz bürokrasi arttıkça, amaçtan uzaklaşma yaşanıyor. Lütfen öğretmenlerin yakasından düşün'' çağrısında bulundu.

Öğretmenlere mobbing uygulanıyor...



Prof. Dr. Necati Cemaloğlu'na destek Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Akdağ'dan geldi.

Prof. Cemaloğlu'nun mesajına göndermede bulunan Akdağ,

''Okullarda proje dayatmalarının yapıldığı ve idarelerin proje sayıları ile öğretmenlere mobbing uyguladığı, baskı kurduğu döneme geldik. Zorla yaptırılan projelerden bir kazanım elde edilmiyor. Ne proje yapan öğretmen, ne öğrenci yapılan projeye inanıyor. Lütfen, öğretmeni rahat bırakın. Okulları proje çöplüğüne çevirmeyin.'' mesajı verdi.