Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir – İzmir’de bu yıl 95’incisi düzenlenen Enternasyonal Fuarı kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri çocuklarla bir araya geldi. İtfaiye erleri, çocuklara ve ailelerine acil durumlarda neler yapılması gerektiğini ve doğru davranışın önemini anlattı. Kültürpark’ta kullanılan Belediye Sokağı’nda düzenlenen etkinliğe katılanlar da itfaiye erlerinin anlattıklarını pür dikkat dinledi.

Yangın anının duman kullanılarak canlandırılması ise oldukça etkileyici görüntülere sahne oldu. Çocuklara yangın durumunda paniğe kapılmamaları, dumandan korunmaları ve güvenli bir alana ulaşmak için neler yapmaları gerektiğini uygulamalı olarak anlatıldı.

“112’yi öğrenmeleri güzel oldu”

Etkinlikte oldukça özel bilgiler edindiklerini belirten Cihangir Ekiz, “Acil durumlarda 112’yi aramam gerektiğini öğrendim. İtfaiyecileri çok seviyorum” dedi. Hira Ekiz ise çocukların hem eğlendiğini hem de önemli bilgiler öğrendiğini belirterek, “Yaşları gereği bazı bilgileri yeni öğreniyorlar. Özellikle acil çağrı numarası olan 112’yi öğrenmeleri güzel oldu” dedi.

Eşi ve çocuğuyla fuara geldiklerini ve etkinliğe katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Murat Alparer de “Çok tehlikeli ve zor bir iş. Özellikle yangın esnasında canlarını ortaya koyuyorlar. O nedenle kendilerini takdir ediyoruz. Kızım da itfaiyecileri çok seviyor ama bu akşam biraz çekindi” diye konuştu.