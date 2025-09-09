EGİAD Başkanı Kaan Özhelvacı, seminerin açılış konuşmasında dijitalleşmenin günümüz iş dünyasındaki stratejik önemine dikkat çekti. Araştırmalara göre, dijital dönüşüme yatırım yapan şirketlerin kârlılık oranının ortalama yüzde 26 daha yüksek olduğunu belirten Özhelvacı, yapay zekâ uygulamalarını entegre eden işletmelerin ise karar alma hızının yüzde 40 oranında arttığını söyledi. Özhelvacı, bu verilerle dijitalleşmeye uyum sağlayamayan şirketlerin hem zaman hem de pazar payı kaybettiğini vurguladı.

İzmir İçin Güçlü Adımlar Atılması Gerekiyor

Türkiye ve İzmir özelinde de değerlendirmelerde bulunan Özhelvacı, Türkiye'de dijital ekonomi hacminin son 5 yılda yüzde 80'in üzerinde büyüdüğünü ifade etti. İzmir'in de üretim altyapısı ve girişimcilik ekosistemiyle büyük bir potansiyel barındırdığını belirten Özhelvacı, küresel rekabet gücünü artırmak için İzmir iş dünyasının dijitalleşme ve yapay zekâ alanında daha güçlü adımlar atması gerektiğini söyledi. Japon şirketlerinin bu konuda ilham verici örnekler sunduğunu da sözlerine ekledi.

EGİAD'dan Japon Gakken İle Stratejik İş Birliği

Seminerle eş zamanlı olarak EGİAD ile Japonya’nın 1946 yılında kurulan eğitim devi Gakken arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolün amacını değerlendiren Özhelvacı, "Bu protokol; dijital eğitim, inovasyon ve genç iş insanlarının kapasite gelişimine odaklanan ortak projeleri kapsayacaktır. Böylelikle üyelerimizin hem teknolojik hem de yönetimsel yetkinliklerini güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.

EGİAD, Japon eğitim devi Gakken ile imzaladığı protokol çerçevesinde bir dizi önemli ortak çalışmaya imza atacak. Bu kapsamda, dijital dönüşüm ve yapay zekâ alanlarında Türk ve Japon şirketlerini bir araya getirmek hedefleniyor. Ayrıca, Japonya'nın afetlere hazırlık konusundaki köklü deneyimleri Türkiye'deki işletmelere aktarılacak. İş birliği, EGİAD üyelerine Japonya'daki yatırım ve iş fırsatlarını tanıtırken, şirket çalışanlarına yönelik özel eğitim ve tanıtım programları da geliştirilecek. Öte yandan, protokol gençlerin mesleki eğitim ve istihdamına yönelik sosyal sorumluluk projelerini de içeriyor. Son olarak, üyelerin çocukları için bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenlenerek gelecek nesillerin gelişimine de katkı sağlanacak.