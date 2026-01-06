Son Mühür - EGİAD, 2026 yılının ilk etkinliği kapsamında “2026 Yılı Sosyal Güvenlik & İş Hukuku Düzenlemeleri ve İK Uygulamaları” başlıklı seminer düzenledi. 5 Ocak 2026 tarihinde EGİAD Dernek Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik, iş dünyasından temsilcilerin yoğun katılımıyla yapıldı.

Seminerde Final Danışmanlık Kurucu Ortağı, SGK eski başmüfettişi ve Ankara, İzmir ile Manisa SGK eski il müdürü Yavuz Kurt konuşmacı olarak yer aldı.

Mevzuattan yapay zekâya kapsamlı gündem

Etkinlikte; 2026 yılı itibarıyla yürürlüğe giren mevzuat düzenlemeleri, istihdam teşviklerindeki değişim, tamamlayıcı emeklilik sisteminin işverenlere etkileri, sigorta primleri ve idari para cezalarına ilişkin güncel uygulamalar ayrıntılı biçimde ele alındı.

Ayrıca yapay zekâ ve dijitalleşmenin çalışma hayatına yansımaları, yeni nesil istihdam modelleri ve sağlık sektöründeki gelişmelerin sosyal güvenlik boyutu çok yönlü şekilde değerlendirildi.

“Mevzuata uyum artık rekabet avantajı”

Seminerin açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, çalışma hayatının çok daha karmaşık ve stratejik bir yapıya dönüştüğüne dikkat çekti. 2026 ile birlikte devreye giren düzenlemelerin yalnızca yükümlülük değil, doğru yönetildiğinde rekabet avantajı sunduğunu vurgulayan Özhelvacı, esnek ve uzaktan çalışma modelleri ile yapay zekâ destekli süreçlerin iş hukukundan insan kaynaklarına kadar pek çok alanda köklü değişim yarattığını ifade etti.

İnsan kaynağı ve kurumsal sürdürülebilirlik vurgusu

EGİAD olarak üyelerin yalnızca bugüne değil, geleceğin çalışma hayatına da hazırlanmasını önemsediklerini belirten Özhelvacı, mevzuata uyumun artık kurumsal sürdürülebilirliğin temel unsurlarından biri haline geldiğini dile getirdi. İnsan kaynakları süreçlerinin doğru bilgiyle yönetilmesinin işletmelere hukuki güvenlik sağladığını ve yönetsel kapasiteyi güçlendirdiğini kaydetti.

“Artık sadece büyümek yetmiyor, öngörmek gerekiyor”

Özhelvacı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Çalışma hayatı, mevzuat değişiklikleri, dijitalleşme, yapay zekâ uygulamaları ve sosyal güvenlik sistemlerindeki dönüşümle birlikte çok boyutlu bir yapıya ulaştı. 2026 düzenlemeleri işverenler açısından hem risk hem de fırsat barındırıyor. Artık yalnızca üretmek ya da büyümek yeterli değil. Öngörmek, riskleri yönetmek ve insan kaynağını geleceğe hazırlamak gerekiyor. Yeni istihdam biçimleri, SGK uygulamalarından denetim süreçlerine kadar her alanı doğrudan etkiliyor. Bu tablo, işverenlerin çok daha bilinçli ve proaktif hareket etmesini zorunlu kılıyor.”

İK profesyonellerinden yoğun katılım

Seminerde katılımcılar; 7566 sayılı yasa kapsamındaki değişikliklerden denetim süreçlerine, teşvik mekanizmalarından risk yönetimine kadar birçok başlıkta güncel ve uygulamaya dönük bilgi aldı. Etkinlik, özellikle üye şirketlerin insan kaynakları profesyonelleri tarafından yoğun ilgi gördü.