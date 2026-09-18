Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, altındaki son durumu ve yüksek faiz oranlarının esnaflara etkisini Son Mühür'e değerlendirerek, önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Buyrukçu, yüksek faiz oranlarının piyasaların gidişatını bozduğunu savundu.

Murat Kurtuluş Buyrukçu: Altın istikrarlı gidiyor

Geçtiğimiz aylarda altında gerçekleşen sert düşüşün ardından şu anda istikrarlı bir gidişatın olduğunu savunan İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu İran-ABD savaşından dolayı ortaya çıkan belirsizliğin altında değer kaybı yarattığını vurgulayarak, "Aslında o şok düşüşün ardından altın istikrarlı gidiyor ancak spekülatif sıçrayışlar göstermiyor. Altın açısından en büyük problem İran'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliğin kalkmamasından ve petrol fiyatlarının artması gibi gözüküyor. Arz talep dengelerinden dolayı brent petrole olan yatırımcı ilgisi burada karşımıza çıkıyor" dedi.

"Esnafın ayağa kaldırılması gerekiyor"

Öte yandan, yüksek faiz oranlarının esnafı ciddi anlamda zorladığının altını çizen ve nefes kredileri ile esnafın ayağa kaldırılması gerektiğini söyleyen Başkan Buyrukçu, Son Mühüür'e yaptığı değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: "Altın stabil devam ediyor. Bankaların faiz oranlarının yükseltmesi piyasaların gidişatını bozuyor. Bu durum esnafa güveni ortadan kaldırıyor. O yüzden bu faiz ekonomisinin bir an önce normale dönmesi gerekiyor.

Böyle giderse yılbaşından sonra çok köklü değişiklikler toplu dükkan kapatmalar yaşanacak diye düşünüyorum. Bu daha ne kadar yürüyecek? Esnaflar artık dükkan kapatmak bir yana dursun, artık canlarına kıyacak noktaya geldiler. Çünkü borçlar ödenmiyor, faizler çok yüksek artık buna bir müdahale edilmesi gerekiyor. Şu an nefes kredileri ile esnafın ayağa kaldırılması gerekiyor en çok buna ihtiyaç var"