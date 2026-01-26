Son Mühür / Türkiye’de süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Ege’de ise sektörün liderleri arasında yer alan Gürsüt Grubu ile grup şirketleri hakkında yürütülen konkordato sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Gürsüt Besicilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Gürtepe Tarım ve Hayvancılık A.Ş., Progıda Süt Mamülleri ve Pazarlama A.Ş. ile Gürmar Marketler zincirinin eski ortaklarından, Tire Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler, tarafından açılan konkordato davasında, mahkeme yeni bir karar verdi. Mahkemenin 20 Ocak 2026 tarihli ara kararı doğrultusunda, davacılar hakkında daha önce verilmiş olan kesin mühletin, 31 Ocak 2026 tarihinden itibaren 6 ay süreyle uzatılmasına hükmedildi. Böylece Gürsüt Grubu ve bağlı şirketler, konkordato süreci kapsamında sağlanan hukuki korumadan yararlanmaya devam edecek.

İhtiyati tedbirler yürürlükte kalacak

Kararda, mahkemenin 31 Ekim 2024 tarihli tensip ara kararı ile belirlenen ve konkordato sürecinin temel dayanaklarını oluşturan 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 numaralı ihtiyati tedbir hükümlerinin, kesin mühletin uzatıldığı süre boyunca da aynen uygulanmasına karar verildi. Bu kapsamda, borçlu şirketler hakkında icra ve iflas takiplerine ilişkin sınırlamalar ile malvarlığına yönelik koruyucu tedbirler yürürlükte kalacak.

Komiser heyeti görevine devam edecek

Mahkeme, konkordato sürecinin denetimi amacıyla görevlendirilen Ali Fatih Dalkılıç, Gülay Aydın ve Bengi Avun Hasırcı’dan oluşan konkordato komiserleri heyetinin görevlerinin de uzatılan kesin mühlet süresi boyunca devam etmesine hükmetti. Komiser heyeti, şirketlerin mali durumu, alacaklılarla yürütülen süreçler ve konkordato projesinin uygulanabilirliğine ilişkin incelemelerini sürdürecek.

Karar ilanen duyuruldu

Alınan kararın, 7101 sayılı Kanun ile değişik İcra ve İflas Kanunu’nun 288/2. maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verildi. Kesin mühletin uzatılmasına ilişkin karar, 23 Ocak 2026 tarihinde resmî ilan yoluyla kamuoyuna duyuruldu.

'Lider Süt Ürünleri Markası' seçilmişti

Konkordato talebine konu olan şirketler, süt ve süt ürünleri sektöründe üretim, hayvancılık ve pazarlama faaliyetlerini kapsayan dikey entegre bir yapı içinde faaliyet gösteriyor. Gürsüt Besicilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. üretim ayağında yer alırken, Gürtepe Tarım ve Hayvancılık A.Ş. tarım ve hayvancılık faaliyetlerini, Progıda Süt Mamülleri ve Pazarlama A.Ş. ise ürünlerin pazarlanması ve dağıtımını yürütüyor. Gürsüt, 2. Türkiye Lider Marka Ödülleri’nde, 2021 yılında Lider Süt Ürünleri Markası seçilmişti.