Son Mühür / Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir’in Bergama ve Balıkesir’in Sındırgı ilçeleri sınırları içerisinde hayata geçirilmesi planlanan Karaburun Rüzgar Enerji Santrali (RES) projesine ilişkin imar planı tekliflerini onayladığını duyurdu. Bakanlığın 12 Mart 2026 tarihli ve 15159294 sayılı yazısı ile yürürlüğe giren karar doğrultusunda, projenin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca uygun bulunduğu açıklandı.

8 adedi Bergama’da planlanıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilen ön lisansı kapsamında projelendirilen santral, toplam 48 MWm kurulu güce sahip olacak. Proje içeriğinde her biri 4,8 MWm gücünde olan toplam 10 adet rüzgar türbini yer alıyor. Planlama verilerine göre bu türbinlerin 8 adedi İzmir - Bergama ilçe sınırları içerisinde, 2 adedi ise Balıkesir - Sındırgı ilçe sınırlarında konuşlandırılacak. Onaylanan imar planları sadece türbin alanlarını değil, aynı zamanda tesisin enerji iletimini sağlayacak şalt merkezini ve ulaşım için gerekli olan bağlantı yollarını da kapsıyor.

15 Nisan’a kadar askıda kalacak

Plan paftaları ile bunlara ait açıklama raporları, yasal süreç gereği halkın görüşüne açıldı. 17 Mart 2026 ile 15 Nisan 2026 tarihleri arasında bir ay süreyle askıda kalacak olan dokümanlar, İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün Bayraklı Anadolu Caddesi üzerindeki hizmet binasında yer alan ilan panosunda incelenebileceğinin altı çizildi. Eş zamanlı olarak müdürlüğün resmi internet sitesinde de yayımlanan planlara, belirtilen askı süresi içerisinde ilgili kurum ve vatandaşlar tarafından itirazda bulunulabilecek.